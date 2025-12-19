Palmeiras tem Benedetti, atletas do profissional e joias na pré-lista da Copinha

O Palmeiras intensificou a preparação para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e contará, ao menos na pré-lista, com alguns nomes que atuaram pela equipe profissional nesta temporada.

continua após a publicidade

+ 'Assuntos inacabados': Gabriel Jesus crava seu destino em 2026

Entre eles, o zagueiro Benedetti, com 12 partidas pelo profissional, e Riquelme Fillipi, que também defendeu o sub-20 em deversas oportunidades. O restante dos joagdores que integravam os treinados do elenco principal tambéme estão inscritos.

A decisão sobre os nomes que disputarão a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior ocorrerá após avaliação da comissão técnica de Abel Ferreira. Com a Copa do Mundo no calendário e a antecipação do início do Campeonato Paulista, existe a possibilidade de mais jogadores da base serem utilizados em partidas do Estadual.

continua após a publicidade

Allan, por conta da idade, e Luighi, por já ser peça na rotação da equipe principal, não participarão da Copinha. Ao todo, o Palmeiras poderá inscrever até 40 nomes, mas dez precisarão ser cortados na véspera da estreia do clube.

A estreia do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior acontece no dia 5 de janeiro, contra o Monte Roraima-RR. Na sequência, as Crias da Academia enfrentarão o Batalhão-TO e o Remo. Todas as partidas acontecem na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Luis Pacheco, que aparece na pré-lista do Palmeiras para a Copinha, durante partida pelo profissional (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Nomes para ficar de olho na Copinha

Entre os nomes para ficar no radar no grupo do Palmeiras para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, aparecem o goleiro Aranha, o meio-campista Luis Pacheco e o atacante Eduardo Conceição.

Aranha já integra o elenco profissional do Palmeiras, mas seguirá como quarta opção da comissão de Abel Ferreira após a oficialização da renovação de contrato de Marcelo Lomba até dezembro de 2026. Com isso, deve receber alta minutagem na Copinha, devido à elevada concorrência na posição.

Luis Pacheco, de apenas 17 anos, participou de duas partidas com a camisa alviverde, ambas saindo do banco de reservas, e aparece como um dos nomes de maior potencial das categorias de base. Por fim, Dudu, como é conhecido, completou recentemente 16 anos, aparece na pré-lista da comissão e corre por fora na disputa por minutos no torneio.