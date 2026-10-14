O Palmeiras está escalado para o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (14), no Maracanã. Marlon Freitas assume a vaga de Vitor Roque, que permaneceu em São Paulo após sofrer uma entorse durante o clássico contra o Corinthians.

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O sistema defensivo alviverde será formado por três zagueiros: o capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Giay atuará como ala pela direita, enquanto Piquerez ocupará o lado esquerdo.

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A comissão técnica optou novamente por uma formação com três meio-campistas. Marlon Freitas atuará como primeiro volante, enquanto Lucas Evangelista jogará mais adiantado e Andreas Pereira terá liberdade para se aproximar da dupla de ataque.

Jhon Arias reencontra a torcida do Fluminense pela segunda vez desde que deixou o clube. O colombiano forma a dupla de ataque com Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada.

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Abel Ferreira, suspenso após ser expulso na partida que garantiu a classificação diante da LDU, integra a lista de desfalques ao lado de Vitor Roque e Jefté. O lateral foi flagrado em exame antidoping e aguarda julgamento para conhecer a punição. Enquanto isso, realiza atividades fora das instalações do clube.

João Martins será o comandante do Palmeiras diante do Fluminense na ausência do técnico Abel Ferreira.

Abel Ferreira está suspenso para o jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Banco de reservas: Lomba, Burno Fuchs, Felipe Anderson, Paulinho, Khellven, Mauricio, Ramón Sosa, Mauricio, Emi Martínez, Heittor, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

As duas equipes terão compromissos pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, antes de voltarem a se enfrentar. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Ganso; Canobbio, Savarino e Hulk.

Onde assistir ao jogo entre Fluminense e Palmeiras

📆 Data: quarta-feira, 14 de outubro de 2026;

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo, ge TV e Paramount+;

🏆 Competição: Libertadores, semifinal, jogo de ida.