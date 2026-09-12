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Palmeiras tem dois obstáculos para manter invecibilidade em clássicos

Alviverde possui seis vitórias e três empates contra rivais paulistas em 2026

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
12/09/2026 05:25
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Arias tenta se livrar da marcação de Pretell no duelo entre Palmeiras e LDU pela Libertadores
Jhon Arias durante partida do Palmeiras (Foto: Nelson Almeida / AFP)

O Palmeiras chega para a partida contra o São Paulo, neste sábado (12), pelo Brasileirão, invicto em clássicos na atual temporada. Ao todo, são nove jogos, com seis vitórias e três empates, além de 12 gols marcados e apenas três sofridos.

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Quatro dessas partidas aconteceram ainda pelo Campeonato Paulista, onde o clube terminou com aproveitamento perfeito e campeão da edição, em final contra o Novohorizontino. Na Copa do Brasil, uma vitória e um empate contra o Santos, em eliminatória válida pelas quartas de final.

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No Brasileirão, foram uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, e dois empates. O Palmeiras ostenta atualmente uma sequência de 12 jogos de invencibilidade contra o rival, a maior da história do clube confronto. São seis vitórias consecutivas nesse período.

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Abel Ferreira e quinteto são desfalques para o clássico

Abel Ferreira recebeu punição de três jogos do Pleno do STJD por chutar um microfone à beira do gramado no empate com o Mirassol. Além do clássico, o treinador alviverde também perderá os jogos contra Grêmio e Bahia, ambos pelo Brasileirão.

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O auxiliar João Martins será o responsável por comandar a equipe, que contará com outras cinco baixas. Barboza e Marlon Freitas cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões, enquanto Paulinho, Ramón Sosa e Jefté seguem lesionados.

Com o empate na última rodada, o Palmeiras viu o Flamengo chegar aos 54 pontos, um a mais que o Alviverde, e assumir a liderança do Brasileirão, posição que a equipe paulista ocupava desde a oitava rodada.

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Números do clássico entre Palmeiras x São Paulo

  1. Jogos: 327
  2. Vitórias do Palmeiras: 113
  3. Vitórias do São Paulo: 110
  4. Empates: 104
  5. Gols marcados pelo Palmeiras: 425
  6. Gols marcados pelo São Paulo: 414

*Dados fornecidos pelo Sofascore

Abel Ferreira no triunfo do Palmeiras sobre a LDU
Abel Ferreira está suspenso para o clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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