Palmeiras tem dois obstáculos para manter invecibilidade em clássicos
Alviverde possui seis vitórias e três empates contra rivais paulistas em 2026
O Palmeiras chega para a partida contra o São Paulo, neste sábado (12), pelo Brasileirão, invicto em clássicos na atual temporada. Ao todo, são nove jogos, com seis vitórias e três empates, além de 12 gols marcados e apenas três sofridos.
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Quatro dessas partidas aconteceram ainda pelo Campeonato Paulista, onde o clube terminou com aproveitamento perfeito e campeão da edição, em final contra o Novohorizontino. Na Copa do Brasil, uma vitória e um empate contra o Santos, em eliminatória válida pelas quartas de final.
No Brasileirão, foram uma vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis, e dois empates. O Palmeiras ostenta atualmente uma sequência de 12 jogos de invencibilidade contra o rival, a maior da história do clube confronto. São seis vitórias consecutivas nesse período.
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Abel Ferreira e quinteto são desfalques para o clássico
Abel Ferreira recebeu punição de três jogos do Pleno do STJD por chutar um microfone à beira do gramado no empate com o Mirassol. Além do clássico, o treinador alviverde também perderá os jogos contra Grêmio e Bahia, ambos pelo Brasileirão.
O auxiliar João Martins será o responsável por comandar a equipe, que contará com outras cinco baixas. Barboza e Marlon Freitas cumprem suspensão pelo acúmulo de cartões, enquanto Paulinho, Ramón Sosa e Jefté seguem lesionados.
Com o empate na última rodada, o Palmeiras viu o Flamengo chegar aos 54 pontos, um a mais que o Alviverde, e assumir a liderança do Brasileirão, posição que a equipe paulista ocupava desde a oitava rodada.
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Números do clássico entre Palmeiras x São Paulo
- Jogos: 327
- Vitórias do Palmeiras: 113
- Vitórias do São Paulo: 110
- Empates: 104
- Gols marcados pelo Palmeiras: 425
- Gols marcados pelo São Paulo: 414
*Dados fornecidos pelo Sofascore
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