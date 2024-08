Copiar Link

Mesmo eliminado dos principais mata-matas do ano de forma precoce, o Palmeiras nunca cogitou a saída do técnico Abel Ferreira. O profissional ainda é visto como "intocável" e dificilmente balançaria no cargo.

Independentemente dos resultados negativos contra Botafogo e Flamengo, por Libertadores e Copa do Brasil, Abel é valorizado pela gestão da presidente Leila Pereira. A mandatária, inclusive, deseja mantê-lo até o fim de 2027, fim do seu segundo mandato, caso seja reeleita no pleito deste ano.

Segundo apuração do Lance!, o trabalho é muito bem avaliado ainda além dos dez títulos conquistados em três anos e meio. O discurso interno é de que a diretoria precisa agir de forma racional e que existe a ciência da impossibilidade de conquistar todos os títulos.

Abel Ferreira também é parte importante no projeto esportivo alviverde à longo prazo. O treinador e sua comissão, por exemplo, fazem parte do planejamento de contratações e reformulações, junto com Leila Pereira e o diretor Anderson Barros.

Portanto, as quedas nas Copas não influenciaram na análise da diretoria sobre o trabalho do profissional. Agora, o Verdão está focado em conquistar o tricampeonato brasileiro, no qual tem cinco pontos a menos do que o líder Botafogo.

Abel está no Palmeiras desde 2020 e possui contrato até o fim do próximo ano, época em que o time disputará o Super Mundial de Clubes.