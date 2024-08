Convocação de Estêvão para a Seleção Brasileira leva palmeirenses ao delírio: ‘Neymar 2.0’

Estêvão, atacante do Palmeiras. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 14:21 • Redação do Lance!

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, anunciou nesta sexta-feira (23) os nomes convocados para a disputa de dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. Entre os nomes, a grande novidade na lista foi Estêvão, atacante do Palmeiras de apenas 17 anos que está brilhando nos gramados do futebol nacional.

Realizados com a conquista do Cria da Academia, os torcedores do Palmeiras se derreteram na web. Confira reações!

Torcedores vão à loucura com Estêvão na Seleção Brasileira