Gol legal? Especialista questiona linhas traçadas em Corinthians x Palmeiras

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o confronto, o Alviverde teve um gol anulado de forma polêmica. Após o apito final, a ex-árbitra Renata Ruel questionou a ação do VAR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao comentar o lance em Corinthians x Palmeiras, a especialista dos canais ESPN, destacou que a atual tecnologia no Brasil não é precisa. Ela destacou que um frame ou uma linha pode ser traçada de forma erra, e assim, o VAR acaba não sendo preciso.

- O VAR traçou a linha e viu o impedimento do Gustavo Gomez, que dá a assistência para o gol. Mas é mais uma linha sem credibilidade. Já vimos isso na última rodada do Brasileirão, durante São Paulo x Fluminense e Cruzeiro x Ceará. São linhas de uma tecnologia que não passa credibilidade nenhuma - disse a especialista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Não dá para ter convicção se o atacante está em impedimento ou não. Tem que ser lembrado que esse tipo de tecnologia, usada no Brasil, tem uma margem de erro de 30 cm. Um frame equivocado, ou uma linha, trás indecisão e falta de credibilidade. É o momento de pedir novamente o semiautomático - concluiu.

Determinada tecnologia citada pela especialista ainda não está disponível no Brasil. Apesar disso, o impedimento semiautomático está presente em outras ligas importantes do futebol internacional, e deve, ser implementado nas próximas temporadas no território nacional.

continua após a publicidade

Corinthians x Palmeiras

Com o gol anulado, o Alviverde saiu atrás no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da fase eliminatória, quem decidiu foi Memphis Depay. O holandês marcou o único gol da partida, aos 33 minutos do segundo tempo.

A vitória colocou o Corinthians em a vantagem de um gol para a partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.