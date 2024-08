Copiar Link

Publicada em 23/08/2024 - 10:25 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 23/08/2024 - 12:19

O técnico Dorival Júnior anunciou a convocação da Seleção Brasileira visando os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (23), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

As partidas do Brasil serão diante do Equador e do Paraguai, nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. O primeiro jogo será em solo nacional, no Couto Pereira (PR), e o segundo na casa adversária.

Dorival Júnior segue planejamento visando a Copa do Mundo de 2026 e realizou a convocação da Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Al Nassr-SAU)

Ederson (Manchester City-ING)

LATERAIS

Danilo (Juventus-ITA)

Yan Couto (Borussia Dortmund-ALE)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto-POR)

ZAGUEIROS

Lucas Beraldo (PSG-FRA)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (PSG-FRA)

MEIO-CAMPISTAS

André (Fluminense)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Gerson (Flamengo)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

ATACANTES

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Endrick (Real Madrid-ESP)

Estêvão (Palmeiras)

Luiz Henrique (Botafogo)

Pedro (Flamengo)

Savinho (Manchester City-ING)

Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

A Seleção Brasileira chega para os confrontos em situação instável, após ter desempenho abaixo do esperado na Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. A equipe foi eliminada pelo Uruguai, nas quartas de final, nos pênaltis.

Nas Eliminatórias, a situação também não é boa. O Brasil ocupa a sexta posição na tabela, com seis pontos, posição limite para se classificar de forma direta para a Copa do Mundo.

Dorival Júnior realizou sua terceira convocação como técnico da Seleção Brasileira. Antes, ele definiu lista para amistosos contra Espanha e Inglaterra, além dos escolhidos para a Copa América.

