Palmeiras não encaminha reclamação formal, mas demonstra irritação interna com arbitragem

O Palmeiras, pelo menos até o momento, preferiu não oficializar críticas direcionadas à arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nos bastidores, o núcleo de futebol demonstrou insatisfação com a falta de critérios adotada nas marcações durante o clássico e voltou a questionar as decisões de Wilton em jogos do clube, nos quais o Palmeiras apresenta um aproveitamento amplamente inferior à média da equipe nos últimos anos. Segundo apurou a reportagem, nenhuma carta formal deve ser enviada, mas o Alviverde segue atento às decisões que envolvam o próximo compromisso entre as equipes.

De acordo com apuração da reportagem, o tema foi debatido após a derrota fora de casa e ao longo desta quinta-feira (31), mas a direção optou por manter o descontentamento dentro das portas do clube.

Nas últimas sete partidas arbitradas por Wilton Pereira Sampaio, o Palmeiras não venceu nenhuma, acumulando cinco derrotas e dois empates.

Entre as principais reclamações do Palmeiras está a ausência de cartões para o volante Raniele, que permaneceu cerca de 85 minutos em campo e cometeu cinco faltas, incluindo uma não marcada em Vitor Roque, na entrada da área adversária.

A linha de impedimento traçada pela equipe responsável do VAR no gol anulado de Mauricio, nos minutos finais do confronto, é outro ponto de crítica. Mesmo sem relação direta com Wilton, que não traça a linha por ser o árbitro de campo, o Palmeiras segue questionando os frames utilizados na marcação, em que Gustavo Gómez aparece centímetros à frente do último defensor rival.

Giay questiona arbitragem em partida entre Palmeiras e Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras seguirá atento às próximas decisões envolvendo o clássico, ao mesmo tempo que divide as atenções com a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão, especialmente no que diz respeito à escala de arbitragem definida pela CBF.