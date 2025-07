Neto fala a verdade sobre gol anulado do Palmeiras no Corinthians: ‘Doa a quem doer’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um dia após o resultado, o ex-jogador Neto foi sincero sobre um gol polêmico anulado para a equipe alviverde no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada através do VAR, que teve origem em uma falta.

Durante o programa "Donos da Bola", desta seguda-feira (31), o atual apresentador descordou da marcação da arbitragem. Apesar de ter ligação direta com o Corinthians, Neto assumiu que o Timão foi beneficiado com o erro da arbitragem.

continua após a publicidade

- Para mim, não tá impedido. Esse é o meu pensamento, gol legal para mim. Vamos supor que fosse um gol desse do Corinthians. O que eu estaria fazendo aqui: "Roubaram o Corinthians!". Eu ia fazer o programa em cima de um lance. Eu não posso fazer isso. Anular um gol daquele, que você não sabe se estava ou não (impedido). Se tem a dúvida, deixa. Aqui no programa a gente fala a verdade. Então, vocês palmeirenses, presidente do Palmeiras, treinador, quem quer que seja, doa a quem doer - disse o ex-jogador.

Corinthians x Palmeiras

Com o gol anulado, o Alviverde saiu atrás no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da fase eliminatória, quem decidiu foi Memphis Depay. O holandês marcou o único gol da partida, aos 33 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

A vitória colocou o Corinthians em a vantagem de um gol para a partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.