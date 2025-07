Por onde anda Tiago Silva, ex-lateral do Palmeiras?

Iniciou a carreira no Juventude e destacou-se no Palmeiras entre 1998 e 1999.

Muitos torcedores lembram com carinho de Tiago Silva dos Santos, ex-lateral-esquerdo canhoto que fez parte do elenco do Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Copa Mercosul e Libertadores entre 1998 e 1999. Natural de Taquari, no Rio Grande do Sul, ele iniciou sua trajetória no Juventude e trilhou uma carreira marcada por passagens relevantes no futebol brasileiro e europeu.

Além de Palmeiras, Portuguesa e Fluminense, Tiago brilhou no futebol búlgaro, onde atuou por Litex Lovech e CSKA Sófia. Ele chegou, inclusive, a defender a Seleção da Bulgária em 2006. Após três temporadas no Genk, da Bélgica, voltou ao Brasil em 2010 para encerrar a carreira no Juventude. Aposentado desde 2011, hoje ele segue uma nova fase fora dos campos.

Da Libertadores com o Palmeiras à seleção da Bulgária

Tiago Silva nasceu em 4 de abril de 1979, em Taquari (RS), e começou no futebol aos 11 anos, passando por clubes do interior gaúcho até chegar ao Juventude. Sua estreia como profissional aconteceu em 1997, e logo no ano seguinte foi contratado pelo Palmeiras, onde viveu o auge da carreira.

Foi campeão da Copa do Brasil e Copa Mercosul em 1998 e da Libertadores em 1999, participando de um elenco estrelado comandado por Luiz Felipe Scolari. Sem muito espaço, foi negociado com a Portuguesa em 2001 e, depois, emprestado ao Fluminense.

Ainda em 2001, iniciou sua jornada internacional ao ser contratado pelo Litex Lovech, da Bulgária, onde atuou por quatro anos e se naturalizou búlgaro. Em 2006, defendeu a Seleção da Bulgária em uma partida oficial. Passou ainda por CSKA Sófia e Genk (Bélgica), totalizando mais de uma década de carreira profissional.

Em 2010, retornou ao Juventude, clube que o revelou, e se aposentou em 2011 aos 32 anos.

Por onde anda Tiago Silva, ex-jogador do Palmeiras?

Após pendurar as chuteiras, Tiago Silva deu uma guinada na carreira. Atualmente, é empresário no ramo da construção civil e diretor da incorporadora @tssincorporadora, com sede no Brasil. Também atua como mentor e coach de talentos do futebol, como mostra em suas redes sociais.

Com presença ativa no Instagram (@tiagosilvatk), ele compartilha momentos pessoais, treinos e bastidores do trabalho com novos talentos. Tiago mantém a mesma disciplina que o marcou nos gramados, agora dedicada ao mundo dos negócios e à formação de futuras gerações.

Clubes em que Tiago Silva atuou