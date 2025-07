Ríos se declara ao Palmeiras após transferência e faz promessa: ‘Até breve’

Richard Ríos utilizou as redes sociais para se despedir do Palmeiras nesta sexta-feira (25). Nos últimos dias, o meio-campista colombiano foi vendido ao Benfica, de Portugal, em uma negociação de 30 milhões de euros.

Em vídeo, o jogador ressaltou a importância de todos os setores do clube, incluindo o staff, os profissionais do Centro de Treinamento e a torcida, no seu processo de amadurecimento durante o período no futebol brasileiro.

- Fala, família Palmeiras! Bom, passando aqui pra deixar um pequeno recado de eterna gratidão por tudo que fizeram por mim. Todo o pessoal do Palmeiras: o staff, os físios, os cozinheiros, os fotógrafos, a segurança… Enfim, se eu estiver esquecendo alguém, quero dizer que sou muito grato por tudo que vocês me ensinaram - disse.

Richard Ríos revelou estar realizando um sonho, seu e de sua família, ao se transferir para o futebol europeu nesta janela de transferências. Apesar da saída, afirmou que seguirá na torcida pelo elenco alviverde e deixou em aberto um possível retorno ao clube no futuro.

- Torcida, muito obrigado pelo apoio, mesmo nos momentos não tão bons. Vocês estiveram comigo e me ensinaram a vencer não só no futebol, mas na vida. Agora estou indo realizar um sonho da minha família, e mesmo de longe, quero que tenham certeza de que estarei torcendo por todos vocês e sempre apoiando. Até breve! - completou.

Richard Ríos, ex-jogador do Palmeiras, durante apresentação no Benfica (Foto: Reprodução/X/Benfica)

