Paulistão Feminino 2025: onde assistir aos jogos da 5ª rodada

O Paulistão Feminino 2025 volta neste sábado (2), após a parada para a Data Fifa da Copa América Feminina. Palmeiras, Corinthians, Ferroviária e São Paulo estão na zona de classificação no momento.

Nesta 5ª rodada, o destaque é o derby entre Corinthians e Palmeiras, no Parque São Jorge, no próximo domingo (3). A bola rola às 11h e quem vencer pode fechar a rodada na liderança.

Onde assistir aos jogos da 5ª rodada

O Paulistão Feminino é transmitido por Sportv, Record News, Max, Space, CazeTV, UOL e canal do Paulistão no YouTube. Confira divisão de jogos da rodada:

Sábado, 2 de agosto

11h — Taubaté x São Paulo — Onde assistir: Max, Space e Record News

16h — Ferroviária x Red Bull Bragantino — Onde assistir: YouTube Paulistão

Domingo, 3 de agosto

11h — Corinthians x Palmeiras — Onde assistir: Sportv

15h — Santos x Realidade Jovem — Onde assistir: UOL

➡️ Guia do Paulistão Feminino 2025: formato, onde assistir e favoritos ao título

Classificação do Paulistão Feminino

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Palmeiras tenta se manter na liderança e enfrenta o Corinthians em confronto direto pela primeira posição. Ferroviária, São Paulo e Taubaté ocupam a terceira, quarta e quinta colocação, respectivamente. Na parte de baixo da tabela estão Bragantino, Santos e Realidade Jovem.

Palmeiras - 10 pontos Corinthians - 9 Ferroviária - 7 São Paulo - 6 Taubaté - 6 Bragantino - 4 Santos - 4 Realidade Jovem - 0

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.