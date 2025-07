Ingressos de Palmeiras x Corinthians estão à venda; veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Corinthians, na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, estarão à disposição dos torcedores a partir das 12h (de Brasília) desta sexta-feira (1º). Veja preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) da próxima segunda-feira (4).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e Corinthians

Valores dos ingressos para Sócios Avanti para a partida entre Palmeiras e Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Valores para torcedores que não são membros do Progama Avanti:

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada] Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]

Palmeiras busca reverter desvantagem contra o Corinthians no Allianz

Derrotado por 1 a 0 na Neo Química Arena, o Palmeiras precisa inverter a desvantagem no Allianz Parque para continuar na Copa do Brasil. Se devolver o placar em casa, a vaga será definida nos pênaltis. Já uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação direta para a equipe de Abel Ferreira.

Como chegar ao Allianz Parque

O Allianz Parque é um dos estádios mais modernos do Brasil e receberá o emocionante clássico entre Palmeiras e Corinthians pelas oitavas da Copa do Brasil. Se você está planejando assistir ao jogo ao vivo, é importante conhecer as melhores rotas e opções de transporte. Abaixo estão alguns pontos-chave para garantir que você chegue a tempo para a partida.

Opções de transporte público até o Allianz Parque.

Rotas de acesso para quem prefere ir de carro.

Dicas sobre locais de estacionamento nas proximidades do estádio.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.