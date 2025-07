Palmeiras oficializa renovação de contrato com Piquerez; veja detalhes

O Palmeiras oficializou, na manhã desta sexta-feira (25), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez. Um dos destaques da equipe na atual temporada, o uruguaio assinou novo vínculo válido até dezembro de 2030. O contrato anterior era válido até o fim de 2026.

A boa participação do lateral durante o Mundial de Clubes foi fundamental para que o Palmeiras adiantasse as tratativas nos bastidores e garantisse a permanência do jogador, que receberá valorização salarial. Nas últimas semanas, a diretoria observou o interesse de clubes europeus, mas conseguiu convencer Piquerez a permanecer na Academia de Futebol.

Titular absoluto da lateral esquerda sob o comando de Abel Ferreira, Piquerez é uma das referências técnicas do elenco e, atualmente, figura entre os jogadores que assumem a braçadeira de capitão na ausência de Gustavo Gómez.

Piquerez é uma das referências técnicas do elenco (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Após perder Richard Ríos para o futebol português por 30 milhões de euros, o Palmeiras entende ser fundamental manter os principais jogadores do elenco nesta janela de transferências, com o objetivo de conquistar ao menos um título na temporada — considerado vital para a permanência do técnico Abel Ferreira no comando da equipe.

O papel de liderança dentro do elenco, somado à boa relação com a comissão técnica, foi fundamental para a renovação do lateral com o Verdão. A proximidade com o Uruguai, seu país natal, também pesou nas tratativas, assim como a adaptação do jogador e de sua família à cidade de São Paulo.

Conforme adiantou a reportagem do Lance, Piquerez possuia conversas para renovar com o Palmeiras, que trata o atleta como imprescindível, desde a viagem aos Estados Unidos. As negociações, por sua vez, evoluíram nas últimas horas com a finalização do acordo.

Em entrevista, Daniel Piquerez, pai do jogador, afirmou que a competição continental não se tratava de uma vitrine para seu filho, embora tenha reconhecido que o torneio amplia a visibilidade dos jogadores sul-americanos aos olhos do futebol europeu.

— A verdade é que o Piquerez não vê isso como uma vitrine, e sim como a profissão que ele escolheu, e ele quer chegar o mais longe possível. Competir em um Mundial de Clubes é um sonho. Logicamente, é uma oportunidade para qualquer jogador, né? Mas a experiência que ele está vivendo é o mais importante, e o futuro será consequência desses jogos — comentou Daniel, pai do jogador, em entrevista ao Lance!.

Números de Piquerez no Palmeiras

Desde que chegou ao Palmeiras em 2021, Piquerez disputou 196 partidas com a camisa alviverde. Nesse período, o lateral-esquerdo marcou 16 gols e distribuiu 17 assistências, consolidando-se como uma peça importante tanto defensiva quanto ofensivamente para a equipe.

Em 2025, soma 31 partidas na temporada, distribuídas por cinco competições. Na Série A, disputou 13 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência em 563 minutos. Pela Libertadores, atuou em quatro partidas, balançou as redes uma vez e serviu um companheiro em 343 minutos.

No Mundial de Clubes, participou de quatro confrontos, enquanto na Copa do Brasil esteve em campo em duas ocasiões. Já no Campeonato Paulista, jogou oito vezes e contribuiu com duas assistências. Ao todo, são três gols, quatro assistências e 2.507 minutos em campo em 2024.