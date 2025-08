Lista de lesionados cresce e preocupa Palmeiras; veja nomes e prazo

A lista de lesionados do Palmeiras ganhou um novo nome após a derrota para o Corinthians, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um edema na coxa, o zagueiro Bruno Fuchs precisou ser substituído por Micael na segunda etapa do confronto e está agora sob os cuidados do departamento médico.

Além de Fuchs, o clube conta com outros quatro jogadores fora de combate: Bruno Rodrigues, Felipe Anderson, Murilo e Paulinho.

Dentre os cinco, Felipe Anderson é o único que já participa de parte dos treinos com o restante do elenco, embora ainda alterne as atividades entre o campo e a academia. Recuperado de um problema no quadril, a tendência é que o meia esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo de volta contra o rival, na próxima quarta-feira (6).

Murilo, que já iniciou a transição física e recebeu minutos em campo, ainda sem contato, é outro que deve retornar aos gramados nas próximas semanas. Apesar da evolução, o zagueiro deve seguir como desfalque no jogo de volta da eliminatória. Ele está fora de combate desde a fase de grupos do Mundial de Clubes, em junho, quando sofreu uma lesão muscular na coxa.

Bruno Rodrigues e Paulinho, submetidos a procedimentos cirúrgicos, possuem prazos de retorno distintos. Fora de combate há mais de um ano, o ex-atacante do Cruzeiro evoluiu no tratamento da lesão ligamentar no joelho e está próximo de retornar.

Já Paulinho, com problema na perna desde os tempos de Atlético-MG, terá um prazo de recuperação mais longo e deve voltar apenas na próxima temporada.

Por fim, Bruno Fuchs, com edema na coxa, teve um problema considerado menos grave pelo departamento médico do que a expectativa inicial, mas deve ficar fora por cerca de um mês. Ele está em tratamento e deve desfalcar o time na decisão contra o Corinthians.

Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, ampliou a lista de lesionados do Palmeiras após a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Com exceção de Bruno Rodrigues, o Palmeiras chegou a zerar a lista de lesionados antes da viagem aos Estados Unidos, mas voltou a conviver com desfalques nesta segunda metade da temporada, principalmente no sistema defensivo.