Palmeiras lança terceira camisa para temporada 2024; veja foto

Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 13:39 • São Paulo (SP)

O Palmeiras lançou em parceria com a Puma o terceiro uniforme da temporada 2024 e, pela primeira vez na história, a camisa é na cor dourada. O lançamento celebra a história de 110 anos do clube, e a nova campanha do lançamento é intitulada “É o Palestra que nos torna família”.

O dourado da camisa utilizado de forma inédita foi escolhido por ser uma cor de celebração, o que remete às taças conquistadas ao longo da história.

Divulgação da nova camisa do Palmeiras, ao lado de troféus (Foto: Divulgação / Puma)

— Trabalhamos de forma incansável para que o Palmeiras permaneça vitorioso no presente e no futuro, mas sem nunca perder de vista os valores e tradições que nos trouxeram até aqui. A cor dourada do nosso novo uniforme exalta justamente esta história de ouro que estamos escrevendo por meio de vitórias e conquistas alcançadas dentro e fora de campo — disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre a nova camisa.

Como tradição na parceria entre Palmeiras e a fornecedora de material esportivo, o terceiro uniforme é lançado como comemoração ao aniversário do clube. Desta vez, a estreia do novo manto acontece antes do início de suas vendas, no dia 24 de agosto, em partida contra o Cuiabá pela 24ª rodada do Brasileirão. A chegada às lojas Puma e Palmeiras, por sua vez, se iniciam no dia 26 de agosto, aniversário do clube alviverde. As demais lojas esportivas iniciarão a venda a partir de 28 de agosto.

O uniforme virá em duas versões: Jogador e Torcedor, que possuem detalhes, tecnologias e acabamentos distintos para atender às diferentes expectativas da torcida.