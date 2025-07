Palmeiras empresta meia-atacante ao Novorizontino

O Palmeiras reemprestou Rômulo após saída do Ceará. O meia-atacante de 23 anos, que possui contrato válido com o alviverde até dezembro de 2028, está a caminho do Novorizontino, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem espaço no atual elenco liderado por Abel Ferreira, Rômulo foi emprestado pelo clube com o intuito de adquirir maior rondagem longe da Academia de Futebol. O jogador estava emprestado ao Vozão até o fim deste ano, mas optou mudar de equipe no segundo semestre de temporada.

Na atual temporada, Rômulo disputou 21 partidas com a camisa do Ceará, sendo nove delas pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, soma apenas uma participação em gol: uma assistência no confronto contra o Bahia, pela Copa do Nordeste.

Agora, o meia-atacante retorna ao Novorizontino, clube onde se destacou no Campeonato Paulista antes de assinar com o Palmeiras em 2024.

Rômulo durante apresentação no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras nesta janela de transferências

O Palmeiras anunciou, até o momento, apenas a contratação de Ramón Sosa, ex-jogador do Nottingham Forest, da Inglaterra. Ao todo, o Verdão investiu 12,5 milhões de euros em valor fixo, além de 1,5 milhão de euros em possíveis bonificações por metas.

Nas últimas semanas, conforme publicou a reportagem, o clube encaminhou o acerto com Khellven, do CSKA. O lateral-direito chega para suprir a lacuna deixada por Mayke, anunciado pelo Santos, e deve realizar exames médicos para assinar contrato nos próximos dias.

A tendência é que a diretoria alviverde realize novas movimentações antes do fechamento da janela, no dia 2 de setembro. A prioridade é uma reposição para Richard Ríos, vendido ao Benfica após se destacar no Mundial de Clubes por 30 milhões de euros. O Palmeiras detinha 70% dos direitos econômicos do atleta.