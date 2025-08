Destaque das categorias de base do Palmeiras, Riquelme Fillipi assinou novo contrato com o clube, agora válido até dezembro de 2029. Selecionado por Abel Ferreira para compor o banco de reservas na vitória sobre o Grêmio, no Allianz Parque, o atacante assumiu a vaga de Facundo Torres no segundo tempo e permaneceu em campo por aproximadamente 15 minutos.

Assim como outros atletas formados na Academia de Futebol, Riquelme recebeu sondagens do futebol europeu nos últimos meses. Para se proteger do assédio, a diretoria alviverde ampliou o tempo de contrato do atleta em uma temporada, com multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior.

Fora do quinteto promovido por Abel Ferreira ao time profissional no início do ano, o atacante integrou a campanha do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), sendo o artilheiro da equipe na competição.

A tendência é que o montante seja flexibilizado em caso de uma proposta vantajosa no mercado de transferências, mas ele dá ao Palmeiras maior poder de barganha nas negociações, como ocorreu em casos recentes, como as vendas de Estêvão para o Chelsea e Vitor Reis para o Manchester City.

Riquelmi Fillipi renovou contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Riquelme deixa estádio do Palmeiras de carona

Ao término da partida contra o Grêmio, no último final de semana, Riquelme Fillipi permaneceu no estacionamento do Allianz após a partida e deixou o estádio pelo estacionamento principal, via saída pela rua Palestra Itália. Do lado de fora, familiares do jogador o aguardavam dentro de um carro.

