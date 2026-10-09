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Paulinho treina com elenco do Palmeiras, e Gómez passará por exames

Alviverde inicia preparação para clássico com o Corinthians após vencer o Bahia

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
09/10/2026 13:59
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Paulinho - Palmeiras
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras iniciou na manhã desta sexta-feira (9), na Academia de Futebol, preparação para o clássico contra o Corinthians. Os titulares na vitória sobre o Bahia permaneceram na parte interna do centro de treinamento para realizar atividades regenerativas, enquanto a principal novidade foi a participação do atacante Paulinho, que realizou grande parte das atividades com o restante do elenco.

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O camisa 10 iniciou a transição física nos últimos dias, após se afastar por causa de uma lesão muscular, e pode aparecer como novidade na lista de relacionados para o clássico do próximo domingo (11).

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- No sábado mais uma etapa a cumprir (de transição física) e, se tudo correr bem, logo se vê se no domingo estará disponível ou não. Se não estiver no domingo, vai trabalhar para quarta ou para o jogo seguinte. Mas tem que cumprir as etapas que achamos que são essenciais para ele estar no jogo - explicou João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, sobre a evolução física do atacante Paulinho.

Sob comando de Abel Ferreira, o elenco realizou uma atividade de 11 contra 11 em campo reduzido, sem goleiros e com oito "minigols". Na sequência, o treino manteve a proposta, mas contou com a presença dos arqueiros em metas oficiais.

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Jhon Arias, Ramón Sosa e Felipe Anderson, os únicos jogadores acionados no segundo tempo contra o Bahia, treinaram sem restrições com o elenco na Academia de Futebol. Os três atuaram por menos de 45 minutos na vitória por 1 a 0.

Abel Ferreira cumpriu o terceiro e último jogo de suspensão e voltará à beira do gramado para comandar o Palmeiras no clássico contra o Corinthians. O treinador, porém, será novamente desfalque na partida de ida da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã.

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Abel Ferreira em treino do Palmeiras na chuva
Abel Ferreira em treino do Palmeiras na chuva (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gustavo Gómez pode ser desfalque

Titular na vitória do Palmeiras sobre o Bahia, Gustavo Gómez deixou o gramado do Nubank Parque com dores no pulso esquerdo, após uma disputa de bola. O zagueiro será reavaliado na tarde desta sexta-feira (9) e pode desfalcar a equipe no clássico contra o Corinthians, a depender do diagnóstico.

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