O Palmeiras viu o Brasileirão se transformar em um sonho distante ao término da 35ª rodada. Agora, são seis pontos de desvantagem para o Flamengo, com três rodadas para o fim da competição, enquanto a equipe ainda possui as finais de Libertadores e Copa do Brasil pela frente.

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Ao comentar a estratégia para enfrentar o rival carioca, Abel Ferreira afirmou que sua prioridade é zelar pelos interesses do Palmeiras e do elenco, e que tomará a decisão que considerar mais adequada para o clube. Por outro lado, o treinador classificou a disputa pelo Brasileirão como uma "luta perdida", declaração que abre margem para mudanças na escalação para o confronto de sábado (21).

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- Estou há tempo suficiente no Palmeiras para a torcida entender que tudo que eu faço é para o bem do Palmeiras. Portanto, qualquer que seja minha decisão, será sempre pensando no que for melhor para o Palmeiras - apontou Abel Ferreira.

Vale lembrar que, na última edição do Brasileirão, mesmo com chances matemáticas de título, Abel Ferreira optou por poupar os principais jogadores nas rodadas finais. O treinador, inclusive, preservou os titulares que haviam enfrentado o Flamengo na decisão da Libertadores, em São Paulo, para evitar o desgaste antes do compromisso contra o Grêmio, no Sul do País, e do deslocamento até o local da partida.

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O curto intervalo entre os jogos, somado aos compromissos fora de casa e à viagem ao Uruguai para enfrentar o Estudiantes, aumenta o desgaste de um elenco que já entrou em campo 67 vezes na temporada. Abel Ferreira destacou a responsabilidade de ser o único representante brasileiro ainda vivo na Libertadores, mas criticou o calendário apertado justamente na reta final das competições.

- O único clube brasileiro que pode representar o Brasil nas provas internacionais é o Palmeiras, e não vejo, em momento nenhum, criarem condições para nós. Temos três dias para preparar para a final da Libertadores. Temos outra final para disputar e, três dias depois, podemos jogar no outro lado do mundo. O futebol brasileiro, neste momento, é representado pelo Palmeiras. Temos o jogo contra o Flamengo a seguir, três dias depois a Chapecoense e, depois, três dias para preparar uma grande final - completou.

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Palmeiras perdeu para o Cruzeiro de virada na última quarta-feira (18), no Mineirão, e se distanciou da corrida pelo título do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (21), quando recebe o Flamengo no Nubank Parque. Na sequência, a equipe viaja para enfrentar a Chapecoense, na terça-feira (24), antes de embarcar para Montevidéu, onde disputará a final da Libertadores, marcada para 28 de novembro.

Após a decisão continental, o Alviverde ainda terá o Coritiba pela frente no Brasileirão, em 2 de dezembro. Depois, viajará novamente, desta vez para Brasília, onde enfrentará o Grêmio na decisão da Copa do Brasil.