Na briga pelo título, veja os caminhos de Flamengo e Palmeiras
Separados por três pontos, rivais enfrentam maratona no Brasileirão e mata-mata.
A rodada do meio de semana incendiou de vez a disputa pelo título do Brasileirão. O Palmeiras fez o dever de casa no Allianz Parque ao vencer o Bahia e soube aproveitar com perfeição o tropeço do líder Flamengo, que ficou no empate diante do Santos na Vila Belmiro. Com a combinação de resultados, a vantagem rubro-negra na ponta da tabela desmoronou de três para apenas um ponto, esquentando o clima para a maratona de decisões que marca este mês de outubro.
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Além da caça ponto a ponto na liga nacional, os dois gigantes dividem atenções com as semifinais da Libertadores, enquanto a equipe comandada por Abel Ferreira ainda se divide com os confrontos decisivos da Copa do Brasil.
Flamengo
Apesar de ter somado apenas um ponto na Vila Belmiro, o Flamengo segue na liderança isolada e entra em uma sequência eletrizante em outubro, intercalando clássicos cariocas e o confronto decisivo pela Libertadores. O elenco rubro-negro atua três vezes no Maracanã e encara deslocamentos para Salvador e La Plata nas próximas semanas.
Após o empate com o Santos, o foco se volta para o clássico diante do Fluminense neste domingo (11). Em seguida, o Rubro-Negro faz a primeira partida da semifinal continental contra o Estudiantes-ARG (ida em La Plata no dia 15 e volta no Maracanã no dia 22), visita o Bahia entre os duelos internacionais e fecha o mês recebendo o Atlético-MG e encarando o Vasco.
- 08/10 (Qui) - 19h30: Santos 1 x 1 Flamengo — Vila Belmiro (Brasileirão)
- 11/10 (Dom) - 17h30: Flamengo x Fluminense — Maracanã (Brasileirão)
- 15/10 (Qui) - 21h30: Estudiantes x Flamengo — UNO (Libertadores - Semifinal/Ida)
- 18/10 (Dom) - 18h30: Bahia x Flamengo — Fonte Nova (Brasileirão)
- 22/10 (Qui) - 21h30: Flamengo x Estudiantes — Maracanã (Libertadores - Semifinal/Volta)
- 26/10 (Seg) - 20h00: Flamengo x Atlético-MG — Maracanã (Brasileirão)
- 29/10 (Qui) - 20h00: Vasco x Flamengo — Local a definir (Brasileirão)
Palmeiras: arrancada caseira, clássicos e três frentes abertas
A vitória sobre o Bahia validou a operação logística montada pelo Palmeiras, que contou com voos fretados para agilizar o retorno de seus convocados na Data Fifa. Sob a batuta de Abel Ferreira, o Verdão agora mira a liderança do Brasileirão, aproveitando o segundo jogo consecutivo no Allianz Parque, no clássico paulista contra o Corinthians.
Embalado pela diminuição da margem para o líder, o Alviverde projeta um calendário intenso: enfrenta o Timão neste domingo (11), viaja para encarar o Fluminense na ida da semifinal da Libertadores, pega o Santos na sequência e inicia a disputa de mata-mata da Copa do Brasil contra o Vasco no início de novembro.
- 08/10 (Qui) - 21h30: Palmeiras 1 x 0 Bahia — Allianz Parque (Brasileirão)
- 11/10 (Dom) - 16h00: Palmeiras x Corinthians — Allianz Parque (Brasileirão)
- 14/10 (Qua) - 21h30: Fluminense x Palmeiras — Maracanã (Libertadores - Semifinal/Ida)
- 17/10 (Sáb) - 18h30: Athletico-PR x Palmeiras — Ligga Arena (Brasileirão)
- 21/10 (Qua) - 21h30: Palmeiras x Fluminense — Allianz Parque (Libertadores - Semifinal/Volta)
- 24/10 (Sáb) - 19h00: Palmeiras x Red Bull Bragantino — Allianz Parque (Brasileirão)
- 28/10 (Qua) - 20h00: Santos x Palmeiras — Vila Belmiro (Brasileirão)
- 01/11 (Dom) - 16h00: Palmeiras x Vasco — Allianz Parque (Copa do Brasil)
- 05/11 (Qui) - 20h00: Palmeiras x Remo — Allianz Parque (Brasileirão)
- 08/11 (Dom) - 16h00: Vasco x Palmeiras — São Januário (Copa do Brasil)
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