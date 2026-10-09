Na briga pelo título, veja os caminhos de Flamengo e Palmeiras

A rodada do meio de semana incendiou de vez a disputa pelo título do Brasileirão. O Palmeiras fez o dever de casa no Allianz Parque ao vencer o Bahia e soube aproveitar com perfeição o tropeço do líder Flamengo, que ficou no empate diante do Santos na Vila Belmiro. Com a combinação de resultados, a vantagem rubro-negra na ponta da tabela desmoronou de três para apenas um ponto, esquentando o clima para a maratona de decisões que marca este mês de outubro.

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Além da caça ponto a ponto na liga nacional, os dois gigantes dividem atenções com as semifinais da Libertadores, enquanto a equipe comandada por Abel Ferreira ainda se divide com os confrontos decisivos da Copa do Brasil.

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Flamengo

Apesar de ter somado apenas um ponto na Vila Belmiro, o Flamengo segue na liderança isolada e entra em uma sequência eletrizante em outubro, intercalando clássicos cariocas e o confronto decisivo pela Libertadores. O elenco rubro-negro atua três vezes no Maracanã e encara deslocamentos para Salvador e La Plata nas próximas semanas.

Após o empate na Vila Belmiro, o Flamengo ajusta os preparativos para o clássico estadual e para o confronto semifinal da Libertadores (Foto: Pedro Paulo Diaz / Thenews2 / Folhapress)

Após o empate com o Santos, o foco se volta para o clássico diante do Fluminense neste domingo (11). Em seguida, o Rubro-Negro faz a primeira partida da semifinal continental contra o Estudiantes-ARG (ida em La Plata no dia 15 e volta no Maracanã no dia 22), visita o Bahia entre os duelos internacionais e fecha o mês recebendo o Atlético-MG e encarando o Vasco.

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08/10 (Qui) - 19h30: Santos 1 x 1 Flamengo — Vila Belmiro (Brasileirão) 11/10 (Dom) - 17h30: Flamengo x Fluminense — Maracanã (Brasileirão) 15/10 (Qui) - 21h30: Estudiantes x Flamengo — UNO (Libertadores - Semifinal/Ida) 18/10 (Dom) - 18h30: Bahia x Flamengo — Fonte Nova (Brasileirão) 22/10 (Qui) - 21h30: Flamengo x Estudiantes — Maracanã (Libertadores - Semifinal/Volta) 26/10 (Seg) - 20h00: Flamengo x Atlético-MG — Maracanã (Brasileirão) 29/10 (Qui) - 20h00: Vasco x Flamengo — Local a definir (Brasileirão)

Palmeiras: arrancada caseira, clássicos e três frentes abertas

A vitória sobre o Bahia validou a operação logística montada pelo Palmeiras, que contou com voos fretados para agilizar o retorno de seus convocados na Data Fifa. Sob a batuta de Abel Ferreira, o Verdão agora mira a liderança do Brasileirão, aproveitando o segundo jogo consecutivo no Allianz Parque, no clássico paulista contra o Corinthians.

Vitória do Palmeiras sobre o Bahia reduziu a diferença na liderança do Brasileirão para apenas um ponto (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Embalado pela diminuição da margem para o líder, o Alviverde projeta um calendário intenso: enfrenta o Timão neste domingo (11), viaja para encarar o Fluminense na ida da semifinal da Libertadores, pega o Santos na sequência e inicia a disputa de mata-mata da Copa do Brasil contra o Vasco no início de novembro.

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