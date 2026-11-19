Flamengo não deve receber taça no estádio do Palmeiras se confirmar título
Rubro-Negro joga por um empate no Nubank Parque para faturar o Brasileirão, mas troféu deve ser entregue apenas no duelo contra a Chapecoense
O Flamengo entra em campo contra o Palmeiras no próximo sábado (21) precisando de apenas um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem seis pontos de vantagem sobre o rival na tabela de classificação, a três rodadas do fim da competição.
+ Flamengo pode ser campeão na casa do Palmeiras em capítulo especial da rivalidade
Caso confirme o título diante do rival paulista, no entanto, o Rubro-Negro não deve levantar a taça no Nubank Parque. A intenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é realizar a entrega do troféu na primeira partida da equipe como mandante no Maracanã após a conquista. A informação foi divulgada pelo Ge.
Com isso, a tendência é que o Flamengo receba o troféu do Brasileirão na 38ª e última rodada, diante da já rebaixada Chapecoense. A partida está marcada para 2 de dezembro, no Maracanã.
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Flamengo tem 'rodada perfeita' e se aproxima do título
Flamengo e Palmeiras iniciaram a 35ª rodada separados por três pontos na tabela de classificação. O Rubro-Negro fez valer o mando de campo e venceu o Athletico de virada, com gols de Carrascal e Jorginho, em cobrança de pênalti.
O Palmeiras, por sua vez, enfrentou o terceiro colocado Cruzeiro com uma série de desfalques. A equipe comandada por Abel Ferreira abriu o placar com Sosa, logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas sofreu a virada com gols de Matheus Pereira e Khellven, contra.
Agora, a equipe comandada por Leonardo Jardim soma 79 pontos e 24 vitórias, contra 73 pontos e 21 triunfos do rival. As equipes se enfrentam neste sábado (21), a partir das 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Compare calendários de Flamengo e Palmeiras na reta final do Brasileirão
- 36ª rodada
Palmeiras x Flamengo - 21/11
- 37ª rodada
Chapecoense x Palmeiras - 24/11
Coritiba x Flamengo - 29/11
- 38ª rodada
Palmeiras x Coritiba - 02/12
Flamengo x Chapecoense 02/12
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