O Flamengo entra em campo contra o Palmeiras no próximo sábado (21) precisando de apenas um empate para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem seis pontos de vantagem sobre o rival na tabela de classificação, a três rodadas do fim da competição.

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Caso confirme o título diante do rival paulista, no entanto, o Rubro-Negro não deve levantar a taça no Nubank Parque. A intenção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é realizar a entrega do troféu na primeira partida da equipe como mandante no Maracanã após a conquista. A informação foi divulgada pelo Ge.

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Com isso, a tendência é que o Flamengo receba o troféu do Brasileirão na 38ª e última rodada, diante da já rebaixada Chapecoense. A partida está marcada para 2 de dezembro, no Maracanã.

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Flamengo tem 'rodada perfeita' e se aproxima do título

Flamengo e Palmeiras iniciaram a 35ª rodada separados por três pontos na tabela de classificação. O Rubro-Negro fez valer o mando de campo e venceu o Athletico de virada, com gols de Carrascal e Jorginho, em cobrança de pênalti.

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O Palmeiras, por sua vez, enfrentou o terceiro colocado Cruzeiro com uma série de desfalques. A equipe comandada por Abel Ferreira abriu o placar com Sosa, logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas sofreu a virada com gols de Matheus Pereira e Khellven, contra.

Agora, a equipe comandada por Leonardo Jardim soma 79 pontos e 24 vitórias, contra 73 pontos e 21 triunfos do rival. As equipes se enfrentam neste sábado (21), a partir das 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Elenco do Palmeiras comemora vitória sobre o Athletico, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Compare calendários de Flamengo e Palmeiras na reta final do Brasileirão

36ª rodada

Palmeiras x Flamengo - 21/11

37ª rodada

Chapecoense x Palmeiras - 24/11

Coritiba x Flamengo - 29/11