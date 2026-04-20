Paulinho avança em recuperação, e Palmeiras tem estratégia definida para retorno do atacante
Camisa 10 pode ganhar alguns minutos em campo na partida de estreia do Verdão na Copa do Brasil
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O retorno do atacante Paulinho aos gramados pode acontecer nesta quinta-feira (23), quando o Palmeiras fará sua estreia na Copa do Brasil, contra o Jacuipense-BA, pela quinta fase da competição, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A tendência é que o camisa 10, que está há mais de nove meses afastado dos jogos, seja ao menos relacionado para ocupar o banco de reservas da equipe de Abel Ferreira.
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Segundo apurou o Lance!, essa é a data ideal traçada pelo departamento médico do clube em relação às condições clínicas de Paulinho. A tendência é que o jogador faça alguns jogos, de forma gradual e com pouca minutagem, é claro, se não sentir dores, antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de Seleções, mas só deverá estar 100% pronto em ritmo de jogo justamente no retorno do torneio.
Paulinho vem realizando trabalhos individuais e coletivos diariamente na Academia de Futebol, como aconteceu na manhã desta segunda-feira (20), na reapresentação do Palmeiras.
A situação de Paulinho sempre foi complexa, já que precisou refazer a cirurgia na tíbia da perna direita em julho do ano passado. A última vez que o atacante entrou em campo foi em 4 de julho, contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.
Paulinho já vem acompanhando a delegação palmeirense em viagens e também marcando presença no Allianz Parque, assim como fez também o centroavante Vitor Roque antes de seu retorno, no último domingo (19), na vitória sobre o Athletico, pelo Brasileirão.
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Desde que foi liberado para voltar a treinar, o camisa 10, que está afastado por um longo período, segue um cronograma mais cauteloso e com controle de carga. Em dezembro, o dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, explicou a gravidade da lesão e os riscos que envolvem um retorno precoce.
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