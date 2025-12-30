Entenda por que lesão de Paulinho requer mais cuidados do Palmeiras

O atacante Paulinho, do Palmeiras, não esconde o desejo e ansiedade em retornar aos gramados. O camisa 10 passou por uma nova cirurgia na perna direita em julho e perdeu todo o segundo semestre da temporada, ficando fora de jogos decisivos do Brasileirão e final da Libertadores. A rara lesão é monitorada com muita cautela pelo departamento médico do clube e, portanto, o jogador não pulará nenhuma etapa até estar 100% pronto.

O dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, explicou a gravidade da lesão e os riscos que envolvem um retorno precoce. A cirurgia feita na canela direita do jogador foi para fixação da tíbia com enxerto ósseo.

- O Paulinho sofreu uma das lesões mais chatas e raras que acontecem no futebol, que é a fratura por estresse. Sempre que você tem uma lesão dessa, você tem sempre um risco de ter uma nova lesão parecida, assim como qualquer outra - disse o médico, na série documental "Acesso Total", da "Globo".

Nos trechos divulgados pelo documentário, Paulinho relatou a "dor insuportável" que sentiu na partida contra o Botafogo, justamente quando marcou o gol da vitória palmeirense e que garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

- Posso voltar esse ano, é só o doutor querer, mas ele não vai querer. Última rodada do Brasileirão, final da Libertadores... posso voltar - continuou o jogador, ao afirmar que estava bem para disputar os últimos compromissos do Verdão na temporada, mas acabou barrado para cumprir o cronograma com excelência.

- Já está fechada (a cicatrização)? Vai estar fechado quando, tu acha? Cinco meses? Não é possível, mané (...) Eu vou ser um dos primeiros reforços para o time de 2026. Com o que o time tem hoje vou agregar muito. Estou muito ansioso para isso, de me mostrar 100% - finalizou o jogador.

Paulinho responde post nas redes sociais

Nesta terça-feira (30), o camisa 10 de Abel Ferreira foi às redes sociais para responder uma publicação em que falava sobre a diferença entre as duas canelas do jogador. Vale lembrar que essa foi a segunda cirurgia de Paulinho - a primeira, quando defendia o Atlético-MG.

- Passei por duas cirurgias na tíbia, minha perna ficará assim para sempre. Eu tenho uma placa ali e não tem como tirar, é impossível essa perna ficar igual a outra. Em relação à minha volta, tenho que seguir e respeitar o protocolo do clube, independentemente do desejo de voltar logo - respondeu Paulinho no post.

Paulinho está em fase final de recuperação e não entrará em campo nas primeiras semanas de 2026. O departamento médico do Palmeiras não divulga o prazo exato do retorno dos jogadores lesionados, mas a tendência é que retorne apenas no final de fevereiro.

Paulinho disputou 16 partidas pelo novo clube, apenas uma como titular, e marcou três gols, dois deles durante a campanha alviverde no Mundial de Clubes.

