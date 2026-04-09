Vitor Roque retorna contra o Corinthians? E Paulinho? Entenda os planos do Palmeiras

Os atacantes Vitor Roque e Paulinho têm acompanhado a delegação do Palmeiras nos jogos dentro e fora de casa mesmo sem estarem à disposição da comissão técnica. Os dois, inclusive, viajaram para Salvador e Colômbia na última semana, como antecipou o Lance!, mas ainda não ficaram nem sequer no banco de reservas nestas partidas.

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O retorno dos atacantes, principalmente do camisa 9, que voltará antes do companheiro, está perto de acontecer. O departamento médico do Palmeiras avaliará dia a dia as condições de Vitor Roque já estar disponível para o clássico contra o Corinthians, marcado para domingo (12), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Caso seja liberado, o Tigrinho deverá iniciar a partida no banco de reservas e ganhar minutos no decorrer do duelo.

O Lance! conversou com algumas pessoas ligadas ao clube e apurou que a ideia do departamento médico é liberar o Tigrinho apenas quando estiver 100% bem. O primeiro motivo é pra evitar um agravamento da lesão e consequentemente desfalcar o Palmeiras por mais tempo nesta temporada e, depois, voltar a atuar em alto nível para tentar também uma convocação para a Copa do Mundo.

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Além disso, o clube entende que os dois jogadores são muito importantes e estão sendo inseridos na rotina do profissional, como nas viagens dentro e fora do país, enquanto seguem seus cronogramas individualizados.

Vitor Roque sofreu um trauma na semifinal do Paulistão (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

A situação de Paulinho sempre foi complexa, já que precisou refazer a cirurgia no local. A tendência é que o jogador faça alguns jogos antes da pausa para a disputa do Mundial, mas só deverá estar 100% pronto justamente no retorno do torneio, ou seja, um ano após a segunda cirurgia.

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O camisa 10 participou das atividades às vésperas da partida contra o Junior Barranquilla, que aconteceu nesta quarta-feira (8), mas em razão do longo período afastado, segue um cronograma mais cauteloso. Em dezembro, o dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, explicou a gravidade da lesão e os riscos que envolvem um retorno precoce.

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O departamento médico do Palmeiras não revela prazos de retornos de lesionados, mas nem sempre é tão didático em relação às atualizações de lesões de jogadores. Neste momento, tanto Vitor Roque, que tem um trauma no tornozelo esquerdo, quanto Paulinho, que passou por cirurgia complexa na tíbia da perna direita, realizam seus trabalhos de forma separada e, em algumas atividades, com o restante do grupo.

O problema do camisa 9 aconteceu na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, no dia 1° de março. No clássico, Vitor Roque sofreu algumas pancadas no local e atuou nas finais do Paulistão, contra o Novorizontino, no sacrifício. Depois disso, entreou alguns minutos nos duelos contra Botafogo e São Paulo, mas começou a tratar a lesão com mais atenção e, desde então, nem sequer foi relacionado para ficar no banco em razão do incômodo que ainda sente.

Paulinho durante treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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