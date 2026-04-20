O lateral-direito Giay vive um momento de titularidade no Palmeiras, vaga conquistada principalmente após as saídas de Mayke e Marcos Rocha. Atualmente, divide a posição com Khellven, mas vem ganhando mais vagas que o companheiro de elenco. Agora, o argentino vive a expectativa de garantir uma vaga na seleção de seu país para a disputa da Copa do Mundo, no meio do ano.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga revisão do VAR em pênalti anulado do Athletico-PR contra o Palmeiras

Após a vitória do Palmeiras sobre o Athletico, por 1 a 0, no domingo (19), no Allianx Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão, Giay comparou rapidamente suas temporadas no Palmeiras. O lateral chegou em meados de 2024 e fez 12 jogos. Em 2025, o jogador entrou em campo em 49 oportunidades, enquanto neste ano, até aqui, foram 18 partidas.

- Acho que os jogadores têm momentos, têm sequências. Quando eu cheguei tinham dois jogadores muito bons, muito experientes (Mayke e Marcos Rocha), então joguei pouco, mas aprendi muito. Ano passado, acho que no começo do Brasileirão, tive uma sequência muito boa, depois saí um pouco, o Khellven começou a jogar, depois comecei a jogar de novo - avaliou Giay, na zona mista do Allianz Parque após a vitória do Verdão.

continua após a publicidade

- Então é estar preparado para quando for jogar, acho que estou em um grande momento, me sentindo muito bem. É estar pronto para jogar e sempre dar meu máximo - continuou.

Sobre a convocação, Giay segue com o sonho vivo. Ele foi convocado na última Data Fifa e espera garantir sua vaga na seleção comandada por Lionel Scaloni.

continua após a publicidade

- Acho que todo jogador dá o máximo em seu clube para ser convocado pela seleção. Obviamente hoje é um sonho, pois todo jogador quer disputar o Mundial, então estou dando meu melhor aqui no Palmeiras para, se Deus quiser, ser convocado pela seleção (argentina) - completou o argentino.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

(Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Folhapress)

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras na estreia da Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.