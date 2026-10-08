Palmeiras x Bahia: escalações confirmadas e onde assistir

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Bahia na noite desta quinta-feira, 8, no Nubank Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o time alviverde busca diminuir a diferença de três pontos para o Flamengo, líder da tabela.

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O Alviverde terá uma linha de três zagueiros, formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Khellven atuará pela direita, enquanto Arthur ficará responsável pelo lado esquerdo. Giay e Piquerez, que defenderam suas respectivas seleções na última Data Fifa, começam a partida no banco de reservas.

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O meio de campo será formado por Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista. No ataque, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, e Vitor Roque serão os responsáveis por comandar as ações ofensivas da equipe.

Abel Ferreira cumpre o último dos três jogos de suspensão pela expulsão após chutar um equipamento de áudio na partida contra o Mirassol. Com isso, o auxiliar técnico João Martins será o responsável por comandar o Palmeiras nesta quinta-feira.

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O atacante Paulinho segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa e desfalca a equipe nesta noite. O lateral-direito Jefté também está fora. Além de se recuperar de uma cirurgia no joelho, o jogador testou positivo em exame antidoping para uma substância proibida.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Barboza e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Flaco López e Vitor Roque.

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Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Felipe Anderson, Arias, Mauricio, Ramón Sosa, Piquerez, Emi Martínez, Fabiano, Larson e Luis Pacheco.

Escalação do Bahia

Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Kanu e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Alejo.

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