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Palmeiras vira a chave para o Brasileirão e atualiza quadro de Vitor Roque

Alviverde retorna às atividades após vencer o Fluminense na Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
15/10/2026 16:35
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Elenco do Palmeiras durante treinamento
Elenco do Palmeiras durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras retomou os treinamentos na manhã desta quinta-feira (15), após vencer o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida realizaram atividades regenerativas. Os demais atletas foram a campo na Academia de Futebol e iniciaram a preparação para o confronto com o Athletico, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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O atacante Vitor Roque permaneceu em São Paulo para dar sequência ao tratamento de uma entorse no tornozelo sofrida no Derby e não participou das atividades no gramado. O camisa 9 será desfalque no próximo compromisso do Palmeiras e ainda passará por novas avaliações nos próximos dias. A tendência é que o jogador também fique fora do jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Fluminense, marcado para 21 de outubro.

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O elenco que foi a campo nesta quinta-feira contou com o apoio de jogadores das categorias de base e realizou atividades de construção de jogo posicional, além de um trabalho em campo reduzido, com equipes de cinco atletas.

A delegação do Palmeiras retornou do Rio de Janeiro ainda na madrugada de quarta-feira (14), horas depois da vitória sobre o Fluminense. Além das atividades desta quinta, o elenco terá mais um treino na sexta-feira, antes de embarcar para o Paraná, onde enfrentará o Athletico pelo Campeonato Brasileiro.

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O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Athletico, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe alviverde ocupa a segunda colocação, a um ponto do líder Flamengo. Os times ainda se enfrentam em novembro, em duelo marcado para a casa palestrina.

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Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na última quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
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