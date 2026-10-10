Palmeiras tem retorno de Abel em busca de temporada perfeita contra rivais
Alviverde carrega invencibilidade de dez jogos contra rivais em 2026
Abel Ferreira retorna à beira do gramado após cumprir três jogos de suspensão e comandará o Palmeiras no clássico contra o Corinthians, neste domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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O Derby será o 11º clássico do Palmeiras na temporada. A equipe alviverde segue invicta, com sete vitórias e três empates em dez partidas, aproveitamento de 80% dos pontos disputados. No período, marcou 14 gols e sofreu apenas três.
Em 2026, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram duas vezes. No primeiro duelo, válido pela primeira fase do Campeonato Paulista, o time alviverde venceu por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol do atacante Flaco López. No segundo encontro, as equipes empataram sem gols, também na casa rival. A partida foi marcada pela expulsão do volante André ainda no primeiro tempo.
Caso não seja derrotado pelo Corinthians neste domingo, o Palmeiras poderá encerrar 2026 invicto contra os rivais estaduais. Para alcançar o feito, o time alviverde precisará vencer ou empatar com o Santos, no dia 28 de outubro, na Vila Belmiro.
Flaco López - rei de clássicos
Flaco López é o jogador do Palmeiras com mais gols em clássicos na temporada. O atacante argentino balançou as redes seis vezes contra os rivais estaduais. Na segunda posição, aparece o meia-atacante Mauricio, com dois gols.
Jhon Arias, Vitor Roque, Khellven, Murilo, Andreas Pereira e Allan, negociado com o Manchester City na última janela de transferências, completam a lista, com um gol cada.
Abel Ferreira leva vantagem sobre o Corinthians
Técnico do Palmeiras desde o fim de 2020, Abel Ferreira já enfrentou o Corinthians em 23 oportunidades. São nove vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 52%.
No período, o treinador português encarou 15 técnicos diferentes. O primeiro foi Vagner Mancini, entre as temporadas de 2020 e 2021. O último foi Fernando Diniz, demitido recentemente pelo rival após uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.
No Derby deste domingo, Abel terá pela frente o 16º treinador diferente: William Batista, técnico da equipe sub-20 do Corinthians, que comandará o time interinamente.
Palmeiras em clássicos em 2026
- Palmeiras 1 x 0 Santos - Paulistão
- Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Paulistão
- Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Paulistão
- Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Paulistão
- São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão
- Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão
- Palmeiras 1 x 1 Santos - Brasileirão
- Palmeiras 3 x 0 Santos - Copa do Brasil
- Santos 0 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil
- Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Brasileirão
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