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Palmeiras supera meta e fatura premiação milionária na Libertadores

Classificação à decisão rendeu R$ 35 milhões aos cofres do clube

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 08:30
Atualizado há 1 minutos
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Palmeiras
Elenco do Palmeiras comemora classificação à final da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras garantiu mais uma premiação milionária na atual edição da Libertadores. A classificação sobre o Fluminense, nos pênaltis, assegurou ao clube US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões, na cotação atual).

+ Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

O valor supera as expectativas estabelecidas pela diretoria para a temporada. No planejamento esportivo de 2026, o Palmeiras definiu como meta mínima alcançar as quartas de final da competição, objetivo cumprido com a classificação sobre a LDU, em Quito.

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A campanha até as quartas de final rendeu ao Palmeiras US$ 9,27 milhões (cerca de R$ 46 milhões), valor que se soma aos US$ 7 milhões destinados ao vice-campeão da competição continental.

Em caso de título, o clube receberá US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 125 milhões). Com isso, caso conquiste a Libertadores, o Palmeiras acumulará mais de R$ 170 milhões em premiações na atual edição. Após eliminar o Fluminense nos pênaltis, a equipe aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Estudiantes para conhecer seu adversário na decisão.

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A final está marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. A capital uruguaia foi palco da última conquista continental do Palmeiras, em 2021, quando o clube venceu o Flamengo.

Premiação da Libertadores por fase

  • Fase preliminar 1: 400 mil dólares (R$ 2 milhões)
  • Fase preliminar 2: 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões)
  • Fase preliminar 3: 600 mil dólares (R$ 3 milhões)
  • Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões), além de 340 mil dólares (R$ 1,7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,25 milhões)
  • Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões)
  • Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões)
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões)
  • Campeão: 25 milhões de dólares (R$ 125 milhões)

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