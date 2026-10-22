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Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri

Carlos Miguel deixa a eliminatória como herói após falhar no confronto de ida

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
22/10/2026 07:12
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Carlos Miguel Palmeiras
Time do Palmeiras comemora classificação para a final da Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Palmeiras é o primeiro finalista da Libertadores de 2026. A equipe precisou novamente da disputa por pênaltis para seguir na briga pelo tetracampeonato, após sofrer o gol de Hércules aos 37 minutos do segundo tempo, que levou a decisão para as penalidades. Entre altos e baixos ao longo da campanha e no jogo de volta da semifinal, o Alviverde manteve o foco nos momentos de adversidade e agora retorna a Montevidéu, palco onde conquistou a América pela última vez.

+ Abel 'foge' de pênaltis e celebra nova final de Libertadores com o Palmeiras: 'Não existe receita mágica'

Entre os destaques da noite, dois se sobressaíram: a torcida e o goleiro Carlos Miguel. Antes mesmo de a bola rolar, a delegação alviverde foi recebida com festa no entorno do estádio. Pirotecnia, bandeiras e fogos marcaram a recepção de milhares de palmeirenses, que buscaram transmitir apoio ao elenco da maneira mais direta que tinham para participar da decisão.

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Torcida do Palmeiras agita o ônibus da equipe na Libertadores, volta contra o Fluminense.
Torcida do Palmeiras recebe a delegação no Nubank Parque para a semifinal da Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Dentro de campo, ninguém foi mais decisivo do que Carlos Miguel. Apesar de atuar em casa, o Palmeiras demonstrou, em diversos momentos, estar satisfeito com o empate. A equipe finalizou quatro vezes, apenas uma delas em direção ao gol, números que contrastam com os 21 desarmes registrados. Entre buscar ampliar a vantagem ou preservar o resultado sem se expor, o time optou pela segunda alternativa.

O plano caminhava para um desfecho positivo até os minutos finais do segundo tempo. O gol de Hércules foi um banho de água fria no estádio, mas não alterou a estratégia da comissão técnica, que manteve a formação com três zagueiros e três jogadores no meio-campo. Quando o árbitro apitou pela última vez, os holofotes se voltaram para Carlos Miguel, que mais uma vez correspondeu debaixo das traves.

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Se o jogo de ida terminou com um gosto amargo para Carlos Miguel, após uma falha que manteve o Fluminense vivo na eliminatória, a atuação da última quarta-feira (21) compensou o erro. Contratado para fazer a diferença em partidas decisivas, o goleiro voltou a brilhar na disputa por pênaltis, assim como havia feito diante da LDU, em Quito.

Carlos Miguel soma agora duas vitórias em duas disputas por pênaltis com a camisa do Palmeiras, o mesmo número de Weverton, que acumula dez séries pelo clube.

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- Ainda falta muito para eu colocar meu nome na história do Palmeiras. Estou construindo minha trajetória aos poucos e sei que o trabalho está sendo feito - afirmou Carlos Miguel.

O Palmeiras segue vivo em três frentes e está a apenas um jogo do tetracampeonato da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, restam sete partidas, em uma disputa ponto a ponto com o Flamengo. Já na Copa do Brasil, a equipe enfrenta o Vasco na semifinal.

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Ao menos dez jogos estão garantidos até o fim da temporada, número que pode aumentar caso o time alviverde avance à decisão da Copa do Brasil. Após a classificação, Abel Ferreira fez questão de exaltar todos os envolvidos na campanha, do staff à torcida. Em referência a uma de suas paixões fora do futebol, o treinador também afirmou estar preparado para conduzir a equipe nesta reta final de 2026.

- Preparem a máquina, que farei o melhor que sei para pilota-la.

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