Palmeiras supera drama nos pênaltis e volta à final da Libertadores no palco do tri
Carlos Miguel deixa a eliminatória como herói após falhar no confronto de ida
O Palmeiras é o primeiro finalista da Libertadores de 2026. A equipe precisou novamente da disputa por pênaltis para seguir na briga pelo tetracampeonato, após sofrer o gol de Hércules aos 37 minutos do segundo tempo, que levou a decisão para as penalidades. Entre altos e baixos ao longo da campanha e no jogo de volta da semifinal, o Alviverde manteve o foco nos momentos de adversidade e agora retorna a Montevidéu, palco onde conquistou a América pela última vez.
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Entre os destaques da noite, dois se sobressaíram: a torcida e o goleiro Carlos Miguel. Antes mesmo de a bola rolar, a delegação alviverde foi recebida com festa no entorno do estádio. Pirotecnia, bandeiras e fogos marcaram a recepção de milhares de palmeirenses, que buscaram transmitir apoio ao elenco da maneira mais direta que tinham para participar da decisão.
Dentro de campo, ninguém foi mais decisivo do que Carlos Miguel. Apesar de atuar em casa, o Palmeiras demonstrou, em diversos momentos, estar satisfeito com o empate. A equipe finalizou quatro vezes, apenas uma delas em direção ao gol, números que contrastam com os 21 desarmes registrados. Entre buscar ampliar a vantagem ou preservar o resultado sem se expor, o time optou pela segunda alternativa.
O plano caminhava para um desfecho positivo até os minutos finais do segundo tempo. O gol de Hércules foi um banho de água fria no estádio, mas não alterou a estratégia da comissão técnica, que manteve a formação com três zagueiros e três jogadores no meio-campo. Quando o árbitro apitou pela última vez, os holofotes se voltaram para Carlos Miguel, que mais uma vez correspondeu debaixo das traves.
Se o jogo de ida terminou com um gosto amargo para Carlos Miguel, após uma falha que manteve o Fluminense vivo na eliminatória, a atuação da última quarta-feira (21) compensou o erro. Contratado para fazer a diferença em partidas decisivas, o goleiro voltou a brilhar na disputa por pênaltis, assim como havia feito diante da LDU, em Quito.
Carlos Miguel soma agora duas vitórias em duas disputas por pênaltis com a camisa do Palmeiras, o mesmo número de Weverton, que acumula dez séries pelo clube.
- Ainda falta muito para eu colocar meu nome na história do Palmeiras. Estou construindo minha trajetória aos poucos e sei que o trabalho está sendo feito - afirmou Carlos Miguel.
O Palmeiras segue vivo em três frentes e está a apenas um jogo do tetracampeonato da Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, restam sete partidas, em uma disputa ponto a ponto com o Flamengo. Já na Copa do Brasil, a equipe enfrenta o Vasco na semifinal.
Ao menos dez jogos estão garantidos até o fim da temporada, número que pode aumentar caso o time alviverde avance à decisão da Copa do Brasil. Após a classificação, Abel Ferreira fez questão de exaltar todos os envolvidos na campanha, do staff à torcida. Em referência a uma de suas paixões fora do futebol, o treinador também afirmou estar preparado para conduzir a equipe nesta reta final de 2026.
- Preparem a máquina, que farei o melhor que sei para pilota-la.
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