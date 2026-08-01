Palmeiras acumula desfalques e ganha opções no ataque Alviverde perde Gómez e Fuchs para a ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras terá três desfalques no sistema defensivo para o duelo contra o Fortaleza, neste domingo (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Gómez sofreu uma lesão muscular na coxa direita, iniciou tratamento com integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e está fora da partida.

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De acordo com apuração do Lance!, a lesão é considerada moderada e não preocupa a comissão técnica para a sequência da temporada. Internamente, o histórico de recuperação de Gustavo Gómez em lesões anteriores é visto como um fator que pode acelerar seu retorno aos gramados.

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Além do capitão, Abel Ferreira também não contará com Bruno Fuchs, que segue em recuperação após uma cirurgia de apendicite. Com isso, a tendência é que o volante Emiliano Martínez seja improvisado na zaga e forme o trio defensivo ao lado de Alexander Barboza e Murilo.

Jefté completa a lista de desfalques. O lateral-esquerdo se recupera de uma cirurgia no joelho e não volta a atuar nesta temporada.

Lesão de Gómez amplia lista de desfalques do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Ataque estrelado

Pela primeira vez desde o retorno da Copa do Mundo, o Palmeiras terá à disposição as principais opções para o setor ofensivo. Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na derrota para o Atlético-MG, Paulinho treinou sem restrições ao longo da semana e volta a ser opção para Abel Ferreira.

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Flaco López e Vitor Roque também serão relacionados, embora ainda disputem uma vaga entre os titulares. Allan, Jhon Arias, Ramón Sosa e Mauricio completam as alternativas do treinador para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Fortaleza, a partir das 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão da vaga acontece três dias depois, na quarta-feira, na Arena Castelão.

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Para chegar às oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1.

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