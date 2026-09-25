O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (25), na Academia de Futebol, após quatro dias de descanso durante a Data Fifa. Depois de uma ativação na área interna do CT, o grupo foi ao gramado sob o comando do técnico Abel Ferreira e realizou atividades em espaço reduzido.

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A comissão técnica dividiu o grupo em duas equipes no campo, além de uma terceira nas laterais, que atuava como "curinga". Paulinho, em recuperação de lesão muscular, realizou trabalhos com a equipe de fisioterapia na parte interna e, posteriormente, foi ao gramado para exercícios de aceleração e os primeiros trabalhos com bola.

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A tendência é que o camisa 10 inicie o processo de transição física ainda durante a pausa para os amistosos internacionais e fique à disposição para o restante do calendário alviverde, que terá, ao menos, mais 14 partidas até o fim da temporada, por três competições diferentes.

A reapresentação não contou com os oito atletas convocados para a Data Fifa. Com parte do elenco ausente, a comissão técnica utilizou alguns jogadores das categorias de base para completar o grupo.

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Jogadores do Palmeiras convocados

Argentina: Giay e Flaco López; Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa; Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez.

Calendário dos atletas do Palmeiras na Data Fifa

Argentina:

Argentina x Bolívia — 30 de setembro; Argentina x Burkina Faso — 3 de outubro; Argentina x Benin — 6 de outubro.

Colômbia:

México x Colômbia — 26 de setembro; Colômbia x Paraguai — 2 de outubro; Colômbia x Peru — 6 de outubro.

Paraguai:

Bolívia x Paraguai — 27 de setembro; Colômbia x Paraguai — 2 de outubro.

Uruguai:

Japão x Uruguai — 24 de setembro;

— 24 de setembro; Coreia do Sul x Uruguai — 28 de setembro;

— 28 de setembro; Índia x Uruguai — 6 de outubro.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 8 de outubro, quando recebe o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, encara o Corinthians, também no Nubank Parque, antes de viajar ao Rio de Janeiro para o jogo de ida das semifinais da Libertadores, diante do Fluminense.

Flaco López e Marlon Freitas na vitória do Palmeiras sobre a LDU (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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