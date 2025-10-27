Abel Ferreira convocou a torcida do Palmeiras para o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra a LDU e fez referência a uma fala de Cristiano Ronaldo, ainda nos tempos de Real Madrid. Após perder a partida de ida por 3 a 0, o Verdão precisará de uma virada histórica para manter vivo o sonho do tetracampeonato.

continua após a publicidade

+ Palmeiras inicia preparação para Libertadores, mas mantém mistério sobre lesionados

Com a camisa do Real, o craque português prometeu uma "noite mágica" no Santiago Bernabéu antes de o time espanhol virar sobre o Wolfsburg, na Champions League, após derrota no jogo de ida na Alemanha.

- Noventa minutos é muito tempo na quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica. Convoco nossos torcedores, do primeiro ao último segundo, há muito tempo não peço nada, que não parem de cantar e empurrar a nossa equipe. Nós somos o time da virada, o time do amor, e mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês. Eu acredito e tenho fé de que algo mágico vai acontecer na quinta. Não perguntem como, mas eu acredito - disse o treinador, em entrevista após empate sem gols contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Na atual temporada, o Palmeiras superou seus adversários por quatro ou mais gols (vantagem que garante a classificação no tempo normal) em três oportunidades, sendo duas delas pela Libertadores 2025.

Ainda na fase de grupos, a equipe de Abel Ferreira venceu o Sporting Cristal por 6 a 0, no Allianz Parque. No jogo de ida das oitavas de final, derrotou o Universitario, no Peru, por 4 a 0. Pelo Brasileirão, superou o Red Bull Bragantino por 5 a 1.

continua após a publicidade

O revés em Quito marcou a primeira derrota do Palmeiras nesta Libertadores. Antes disso, o time havia disputado dez partidas, com nove vitórias e um empate, além de campanha perfeita na fase de grupos, garantindo a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque.

Palmeiras segue com desfalques e tem dúvida no meio de campo

Weverton, com uma fissura na mão, segue como desfalque da equipe, assim como o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista, que passaram por cirurgias neste segundo semestre. Com isso, Carlos Miguel será mantido como goleiro titular.

Aníbal Moreno possui edema na panturrilha e continua em tratamento com o departamento médico, com a missão de ficar apto para o jogo de volta, na próxima quinta-feira. A tendência é que o argentino permaneça em recuperação, com Bruno Fuchs como favorito para a vaga de primeiro volante.

Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 na partida de ida contra a LDU, em Quito, pela ida da semifinal da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025

Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras - 1ª rodada (fase de grupos) Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño - 2ª rodada (fase de grupos) Bolívar 2 x 3 Palmeiras - 3ª rodada (fase de grupos) Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras - 4ª rodada (fase de grupos) Palmeiras 2 x 0 Bolívar - 5ª rodada (fase de grupos) Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal - 6ª rodada (fase de grupos)* Universitario 0 x 4 Palmeiras - oitavas de final (ida)* Palmeiras 1 x 1 Universitario - oitavas de final (volta) River Plate 1 x 2 Palmeiras - quartas de final (ida) Palmeiras 3 x 1 River Plate - quartas de final (volta) LDU 3 x 0 Palmeiras - semifinal (ida)

*Resultados que garantiriam ao Palmeiras a classificação para a final da Libertadores.