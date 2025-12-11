Palmeiras inicia troca de gramado e não terá Allianz no começo do Paulistão

O Palmeiras iniciou a troca do gramado sintético do Allianz Parque com foco em melhorias para a próxima temporada. Por essa razão, o clube não contará com o estádio no início do Campeonato Paulista e adotará a Arena Barueri como casa durante o período.

A tendência é que o Palmeiras volte a contar com o Allianz após o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o fim de janeiro, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!.

A Soccer Grass, responsável pelo material sintético do campo, manterá alguns dos padrões utilizados no atual gramado e não fará alterações na milimetragem. Chegou a existir a expectativa de que o Palmeiras adotasse o padrão da Arena Condá, da Chapecoense, que possui 60 milímetros de comprimento, um centímetro a mais do que o usado pelo clube paulista. Vale lembrar que ambos os clubes têm o mesmo fornecedor.

Apesar de estar dentro da garantia de dez anos estipulada pela fornecedora e sem apresentar problemas de qualidade que exigissem alterações, o Palmeiras, em conjunto com a WTorre, optou pela reforma do gramado, uma vez que há novas tecnologias capazes de mitigar, ainda mais, danos causados por partidas e, principalmente, por eventos no local.

Gramado do Allianz Parque antes de partida do Palmeiras pela Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Elementos do atual gramado sintético do Allianz Parque