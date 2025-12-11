menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras inicia troca de gramado e não terá Allianz no começo do Paulistão

Clube usará a Arena Barueri no início da temporada e voltará ao Allianz apenas nas primeiras rodadas do Brasileirão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 11/12/2025
16:44
Atualizado há 18 minutos
Allianz Parque recebe Santos x Ceará
imagem cameraAllianz Parque, casa do Palmeiras (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)
O Palmeiras iniciou a troca do gramado sintético do Allianz Parque com foco em melhorias para a próxima temporada. Por essa razão, o clube não contará com o estádio no início do Campeonato Paulista e adotará a Arena Barueri como casa durante o período.

+ Caio Paulista volta de empréstimo, e Palmeiras aguarda propostas

A tendência é que o Palmeiras volte a contar com o Allianz após o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o fim de janeiro, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!.

A Soccer Grass, responsável pelo material sintético do campo, manterá alguns dos padrões utilizados no atual gramado e não fará alterações na milimetragem. Chegou a existir a expectativa de que o Palmeiras adotasse o padrão da Arena Condá, da Chapecoense, que possui 60 milímetros de comprimento, um centímetro a mais do que o usado pelo clube paulista. Vale lembrar que ambos os clubes têm o mesmo fornecedor.

Apesar de estar dentro da garantia de dez anos estipulada pela fornecedora e sem apresentar problemas de qualidade que exigissem alterações, o Palmeiras, em conjunto com a WTorre, optou pela reforma do gramado, uma vez que há novas tecnologias capazes de mitigar, ainda mais, danos causados por partidas e, principalmente, por eventos no local.

Allianz Parque recebe Palmeiras x Sporting Cristal
Gramado do Allianz Parque antes de partida do Palmeiras pela Libertadores (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Elementos do atual gramado sintético do Allianz Parque

  1. Shock Pad Drenante: espécie de manta de amortecimento, produzida na Alemanha, que além de amortecer, também faz parte do sistema de drenagem;
  2. Grama MX Elite 50: também utilizada no CT da Seleção da Holanda, é fabricada no mesmo país. A grama artificial tem 50mm de altura e é composta por três tipos de folhas em formatos e cores diferentes;
  3. Areia: tem a função de estabilizar o tapete e ativas as folhas da grama;
  4. Infill Cortiça: material composto de cortiça de alta perfomance, caracterizado por ser 100% natural, renovável e reciclável. Possui baixa densidade e isolamento térmico, resistência ao fogo, resistência à umidade entre outros fatores.

