Palmeiras inicia troca de gramado e não terá Allianz no começo do Paulistão
Clube usará a Arena Barueri no início da temporada e voltará ao Allianz apenas nas primeiras rodadas do Brasileirão
O Palmeiras iniciou a troca do gramado sintético do Allianz Parque com foco em melhorias para a próxima temporada. Por essa razão, o clube não contará com o estádio no início do Campeonato Paulista e adotará a Arena Barueri como casa durante o período.
A tendência é que o Palmeiras volte a contar com o Allianz após o início do Campeonato Brasileiro, marcado para o fim de janeiro, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!.
A Soccer Grass, responsável pelo material sintético do campo, manterá alguns dos padrões utilizados no atual gramado e não fará alterações na milimetragem. Chegou a existir a expectativa de que o Palmeiras adotasse o padrão da Arena Condá, da Chapecoense, que possui 60 milímetros de comprimento, um centímetro a mais do que o usado pelo clube paulista. Vale lembrar que ambos os clubes têm o mesmo fornecedor.
Apesar de estar dentro da garantia de dez anos estipulada pela fornecedora e sem apresentar problemas de qualidade que exigissem alterações, o Palmeiras, em conjunto com a WTorre, optou pela reforma do gramado, uma vez que há novas tecnologias capazes de mitigar, ainda mais, danos causados por partidas e, principalmente, por eventos no local.
Elementos do atual gramado sintético do Allianz Parque
- Shock Pad Drenante: espécie de manta de amortecimento, produzida na Alemanha, que além de amortecer, também faz parte do sistema de drenagem;
- Grama MX Elite 50: também utilizada no CT da Seleção da Holanda, é fabricada no mesmo país. A grama artificial tem 50mm de altura e é composta por três tipos de folhas em formatos e cores diferentes;
- Areia: tem a função de estabilizar o tapete e ativas as folhas da grama;
- Infill Cortiça: material composto de cortiça de alta perfomance, caracterizado por ser 100% natural, renovável e reciclável. Possui baixa densidade e isolamento térmico, resistência ao fogo, resistência à umidade entre outros fatores.
