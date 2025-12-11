CBF bate o martelo sobre limite de estrangeiros no Brasileirão

A CBF decidiu manter o limite de nove estrangeiros por time na Série A do Brasileirão, mas o debate sobre a redução será aprofundado com os clubes no próximo. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (11), durante o Conselho Técnico da Série A, que foi realizado na sede da entidade, no Rio.

continua após a publicidade

➡️ CBF faz mudança, e Copa do Brasil dará duas vagas à Libertadores em 2026

O limite de atletas estrangeiros foi aumentando gradativamente no Brasileirão nos últimos anos. Até 2023, cada clube podia colocar até cinco atletas de fora do País em campo nos jogos da Série A. Naquele ano, os clubes aprovaram o aumento para sete estrangeiros. Para o Brasileirão de 2024, esse número foi novamente aumentado, e as competições nacionais passaram a aceitar nove atletas de outros países, o que se manteve em 2025.

Havia a expectativa de que uma redução fosse aprovada para o Brasileirão do próximo ano, mas os clubes decidiram manter a mesma regra por pelo menos mais uma temporada. A principal alegação foram os contratos em vigor com os atletas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conselho Técnico de 2026 realizado ainda em 2025

Tradicionalmente marcado para fevereiro ou março do ano de disputa da competição, o Conselho Técnico da Série A foi antecipado para esta quinta-feira, 11 de dezembro — portanto ainda na temporada anterior. O motivo foi a mudança do calendário do futebol nacional, que antecipou o início do Brasileirão para 28 de janeiro.

Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

No início do encontro, os clubes da Série A foram informados pela CBF sobre uma mudança na Copa do Brasil que terá impacto no Brasileirão: a partir do próximo ano, a Copa dará duas vagas à Libertadores. Para isso acontecer, a CBF irá tirar uma das seis vagas à competição continental que eram garantidas via Brasileirão. Ainda não está definido, contudo, se a vaga será direta ou indireta.