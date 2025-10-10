A CBF e sua comissão de arbitragem resistiram o quanto foi possível, mas não conseguiram impedir a divulgação dos áudios do VAR de São Paulo 2 x 3 Palmeiras, o jogo de arbitragem mais desastrosa que se viu nos últimos anos na elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (9), a conversa entre Ramon Abatti Abel e a turma do VAR veio a público e seu conteúdo deixa claro o que provavelmente era um enorme receio da comissão de arbitragem: aquele que é considerado o melhor árbitro brasileiro em atividade, aquele que estampa o escudo Fifa no peito, não sabe as regras do esporte que atua.

➡️Tironi no Lance! Leia todas as colunas

Ele e toda a equipe que trabalhou no fatídico São Paulo 2 x 3 Palmeiras interpretaram um lance objetivo de uma forma que não está na regra do jogo, a falta de intenção de se cometer uma infração.

continua após a publicidade

Ramon Abatti Abel é convocado pelo STJD

Ainda é um mistério o motivo de uma interpretação tão equivocada de um lance como este. Na melhor das hipóteses, de fato Ramon Abatti Abel e todas as pessoas que trabalharam no jogo desconhecem as regras do esporte. Digo na melhor, porque para além disso só se pode supor coisas muito piores, que até aqui ninguém pode provar.

Ramon Abatti Abel foi convocado pelo STJD para explicar sua atuação na partida do último domingo. Seguem algumas perguntas obrigatórias que os auditores deveriam fazer a ele:

continua após a publicidade

- Não há em nenhum item das regras do futebol isenção no caso de uma infração sem querer. Por que você não marcou o pênalti?

- Você recebeu alguma orientação da comissão de arbitragem antes da partida para não marcar qualquer pênalti?

A partir das respostas dessas duas perguntas será possível começar a esclarecer o que se passou no São Paulo 2 x 3 Palmeiras, que já está sendo considerado um dos maiores absurdos de arbitragem do futebol brasileiro em muito tempo.

Jogadores do São Paulo reclamam com a arbitragem na partida contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️O Brasileiro de 2025 já tem o nome: Ramon Abatti Abel

➡️Torcida do São Paulo dá sinais de divórcio do time

➡️São Paulo é eliminado e Casares reprovado pela arquibancada

➡️São Paulo liquida joias da base como se fossem bijuterias