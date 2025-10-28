menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras aposta em retrospecto de Abel e mira virada histórica após provocações

Verdão precisa de ao menos três gols no Allianz Parque para manter vivo o sonho do título na Libertadores

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
04:30
Abel Ferreira antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraAbel Ferreira antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras terá missão complicada para manter vivo o sonho do título da Copa Libertadores. Após perder por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, pela semifinal, a equipe de Abel Ferreira precisará marcar ao menos quatro gols no Allianz Parque para se classificar nos 90 minutos.

Palmeiras inicia preparação para Libertadores, mas mantém mistério sobre lesionados

Desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020, o treinador português contabiliza 27 vitórias por quatro ou mais gols de diferença, sendo três delas na atual temporada: contra Universitario e Sporting Cristal, pela Libertadores, e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, em julho, o Palmeiras emendou uma sequência positiva sob o comando da nova dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque e assumiu a liderança do Brasileirão. Paralelamente, eliminou o Universitario, do Peru, e o River Plate, da Argentina, sem grandes dificuldades, após campanha invicta na fase de grupos da Libertadores.

- Para tudo há uma primeira vez. Se me perguntassem quando eu era pequeno, diria que nunca conseguiria casar. Como pedir ao pai minha namorada em casamento? Consegui. Pensava que era impossíve ter filhos, impossível ser jogador, consegui. O que nos define não são os resultados, mas a forma que encaramos os resultados que temos, seja vitória ou derrota - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Giay em LDU x Palmeiras
Palmeiras perdeu a partida de ida contra a LDU por 3 a 0, pela ida das semifinais da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

Provocações no Allianz antes de decisão pela Libertadores

Durante o empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, no último domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, a torcida visitante provocou os alviverdes ao entoar gritos de "eliminado" em coro.

Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras precisa de, ao menos, três gols no Allianz Parque para levar a decisão da vaga às penalidades. A partida atípica no Equador marcou o primeiro revés da equipe na competição. Antes, eram nove vitórias e um empate em dez jogos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

