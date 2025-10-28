O Palmeiras terá missão complicada para manter vivo o sonho do título da Copa Libertadores. Após perder por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, pela semifinal, a equipe de Abel Ferreira precisará marcar ao menos quatro gols no Allianz Parque para se classificar nos 90 minutos.

continua após a publicidade

+ Palmeiras inicia preparação para Libertadores, mas mantém mistério sobre lesionados

Desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020, o treinador português contabiliza 27 vitórias por quatro ou mais gols de diferença, sendo três delas na atual temporada: contra Universitario e Sporting Cristal, pela Libertadores, e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, em julho, o Palmeiras emendou uma sequência positiva sob o comando da nova dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque e assumiu a liderança do Brasileirão. Paralelamente, eliminou o Universitario, do Peru, e o River Plate, da Argentina, sem grandes dificuldades, após campanha invicta na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

- Para tudo há uma primeira vez. Se me perguntassem quando eu era pequeno, diria que nunca conseguiria casar. Como pedir ao pai minha namorada em casamento? Consegui. Pensava que era impossíve ter filhos, impossível ser jogador, consegui. O que nos define não são os resultados, mas a forma que encaramos os resultados que temos, seja vitória ou derrota - afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Palmeiras perdeu a partida de ida contra a LDU por 3 a 0, pela ida das semifinais da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Provocações no Allianz antes de decisão pela Libertadores

Durante o empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, no último domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, a torcida visitante provocou os alviverdes ao entoar gritos de "eliminado" em coro.

continua após a publicidade

Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras precisa de, ao menos, três gols no Allianz Parque para levar a decisão da vaga às penalidades. A partida atípica no Equador marcou o primeiro revés da equipe na competição. Antes, eram nove vitórias e um empate em dez jogos.