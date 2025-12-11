Nesta quarta-feira (10), o Palmeiras anunciou a extensão de vínculo com Abel Ferreira até 2027. A parceria histórica entre o português e o Verdão repercutiu na Espanha: o jornal "Marca", de Madri, destacou a renovação e afirmou que clube e treinador alcançaram "a história".

Segundo o jornal, o marco citado diz respeito à longevidade de Abel no comando palmeirense. Com o novo acordo, o português deve se tornar o treinador com mais tempo contínuo em um clube brasileiro nos últimos 30 anos. O texto ainda coloca Abel ao lado de nomes como Simeone, Guardiola e Klopp ao mencioná-lo entre técnicos com trajetória longa e sólida em um único clube neste século.

O Marca também faz um balanço da passagem do português pelo Palmeiras. Abel Ferreira soma 10 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Paulistas, além de Recopa e Supercopa. Assim, tornou-se o técnico com mais troféus na história do clube, ao lado de Oswaldo Brandão.

Abel Ferreira renova com o Palmeiras até 2027

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira (10) a renovação de contrato de Abel Ferreira até o fim de 2027. O novo acordo mantém as bases salariais anteriores e não prevê multa rescisória.

Com a prorrogação, Abel seguirá à frente do time por toda a gestão de Leila Pereira, iniciada em 2021 e prevista para terminar no mesmo ano em que o vínculo do treinador se encerra. O técnico destacou, em nota divulgada pelo clube, a identificação com o projeto esportivo e a confiança do núcleo de futebol como fatores decisivos para permanecer.

Abel Ferreira no duelo entre Palmeiras x Santos (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Abel já é o treinador mais vencedor da história palmeirense, com 10 títulos, e acumula números que reforçam sua longevidade. Desde outubro de 2020, a comissão técnica portuguesa soma 395 partidas – maior sequência contínua de um treinador no clube – com 229 vitórias, 93 empates, 74 derrotas, 672 gols marcados e 320 sofridos.

Considerando apenas os jogos em que esteve à beira do campo, Abel contabiliza 363 partidas, com 211 vitórias, 84 empates e 68 derrotas.

