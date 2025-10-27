Palmeiras tem retorno de titular e dúvidas em dois setores; veja escalação

O Palmeiras terá mudanças na escalação para o duelo contra a LDU, na próxima quinta-feira (30), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Piquerez, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, retorna ao time no lugar de Jefté.

Por ter características mais ofensivas, Khellven aparece como favorito para seguir na lateral direita, com o argentino Giay como opção. Contratado na última janela de transferências, o jogador precisou de poucas semanas para assumir a titularidade e retornou após se recuperar de um trauma no pé sofrido durante as quartas de final da Libertadores.

O meio de campo, por sua vez, segue como a principal dúvida. Aníbal Moreno ainda se recupera de um edema na panturrilha e deve ser desfalque após não ir a campo nesta manhã. A tendência é que Abel Ferreira mantenha Bruno Fuchs como primeiro volante, enquanto Emiliano Martínez, em baixa, corre por fora na disputa pela vaga.

O único setor em que a comissão técnica não tem dúvidas é o ataque. Desde o término do Mundial de Clubes, o Palmeiras passou a ter Flaco López e Vitor Roque como titulares. A dupla foi responsável por liderar a melhor fase da equipe na temporada, período em que o Verdão assumiu a liderança do Brasileirão e chegou invicto à semifinal da Libertadores.

Palmeiras iniciou preparação na manhã desta segunda-feira (27) para decisão na Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras para jogo com a LDU

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Após perder o confronto de ida no Equador por 3 a 0, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma goleada para avançar à decisão nos 90 minutos.