O Atlético-MG informou ao Palmeiras que não tem interesse na permanência de Caio Paulista. O jogador atuou por empréstimo na atual temporada e agora retorna ao clube paulista, que avalia os próximos passos.

Atualmente, a comissão técnica de Abel Ferreira possui Piquerez como titular absoluto no setor e Jefté, contratado junto ao futebol escoces na última janela de transferências, como substituto imediato para o uruguaio.

Assim como já revelou em outras oportunidades, Abel Ferreira gosta de trabalhar com três opções para cada setor do campo. No entanto, a vaga de "terceira opção" deve ser preenchida por algum atleta das categorias de base.

A expectativa é que Caio Paulista seja novamente emprestado pelo Palmeiras para a próxima temporada. Uma venda em definitivo também é considerada uma possibilidade, já que o lateral-esquerdo tem contrato válido até dezembro de 2028.

Agora, o Palmeiras aguarda interessados, do futebol brasileiro ou do exterior, para definir o futuro de Caio Paulista. Ao todo, o jogador atuou em 38 partidas na temporada, sendo 36 pelo Atlético-MG, e registrou apenas uma assistência.

Caio Paulista, jogador do Palmeiras, atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025

Fuchs permanece no Palmeiras

Bruno Fuchs foi envolvido em negociação que enviou o zagueiro por empréstimo de uma temporada ao Palmeiras, enquanto Caio Paulista seguiu o caminho oposto rumo ao Atlético-MG.

Diferentemente do lateral-esquerdo, ele será jogador do Palmeiras em caráter definitivo. Como adiantado pela reportagem do Lance!, as partes já definiram os termos do negócio, que deve ser anunciado nos próximos dias.

Após período de adaptação, Bruno Fuchs se transformou em um dos destaques do sistema defensivo do Palmeiras e chegou a vencer a concorrência com Murilo por uma vaga entre os titulares. Em algumas ocasiões, inclusive, atuou improvisado como primeiro volante.