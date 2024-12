O Palmeiras pode fazer as três contratações mais caras de sua história neste mês de dezembro. No dia 20, o time já anunciou a chegada do atacante uruguaio Facundo Torres.

O atleta, de 24 anos, custou aos cofres do clube 12 milhões de dólares (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual) fixos, além de possíveis 2 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões) em variáveis. Ele pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos, e assinou vínculo com o Alviverde válido até o fim de 2029.

Facundo Torres assinando contrato com o Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Com esses valores, Torres assumiu o topo do ranking das contratações mais caras do Palmeiras. No entanto, ele pode perder o posto em breve. Isso porque o time está perto de anunciar a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG. O jogador viria para o clube em uma negociação que envolve o pagamento de 18 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões na cotação atual) fixos, além do envio de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, para o Galo.

Paulinho negocia com o Alviverde (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

E os altos valores de Paulinho também podem ser batidos ainda neste ano. Porque, além de negociar com Paulinho, o Verdão também fez proposta por Andreas Pereira. O meia de 28 anos pertence ao Fulham, da Inglaterra. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual) para trazer o jogador de volta ao Brasil.

Se este cenário se concretizar, o trio tomaria a frente do ranking de maiores contratações do clube com folga, deixando Maurício (10,5 milhões de euros), Flaco López (10 milhões de dólares) e Arthur (8 milhões de euros) para trás.