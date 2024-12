Facundo Torres é o reforço mais caro da história do Palmeiras; confira o ranking

O uruguaio Facundo Torres é o reforço mais caro da história do Palmeiras. O atacante, de 24 anos, custará aos cofres do Verdão R$ 12 milhões de dólares (R$ 72 milhões na cotação atual) fixos, além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis.

Ele assinou contrato com o clube nesta segunda-feira (16), de forma virtual, e deve chegar ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e ser apresentado oficialmente.

Com esses números, Facundo tira o atacante Maurício do topo das contratações mais cara do clube. O jovem, que chegou ao clube em junho deste ano, custou 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 62,1 milhões na cotação do dia).

O Top-10 é composto por sete contratações feitas nos últimos quatro anos. O terceiro lugar, por exemplo, é ocupado por outro jovem atacante, Flaco López. Vindo do Lanús, da Argentina, ele chegou ao Palmeiras em junho de 2022 e custou 10 milhões de dólares (R$ 51,2 milhões na cotação da época).

Facundo Torres em partida pelo Orlando City (Foto: Arquivo pessoal)

Em 2024, Flaco começou bem a temporada e disparou como artilheiro do time, porém caiu de rendimento com o decorrer dos meses e terminou o ano questionado pela torcida.

Por causa da variação do câmbio das moedas de acordo com a época em que a contratação feita, o ranking com as contratações mais caras do clube em reais mostra Miguel Borja na sexta posição, apesar de ter custado aos cofre do Palmeiras 10,5 milhões de dólares em fevereiro de 2017.

O mesmo acontece com o atacante Carlos Eduardo, que foi contratado junto ao Pyramids, do Egito, em 2018, por 6,5 milhões de dólares, mas que equivaliam a apenas R$ 25,2 milhões. Assim, Rony, contratado em 2020 por 6 milhões de euros, custou mais caro ao Alviverde, R$ 28 milhões.

Curiosamente, das dez contratações, apenas três não são de atacantes: Aníbal Moreno (volante), Bruno Tabata (meia) e Vitor Hugo (zagueiro).

💰Confira o ranking das contratações mais caras do Palmeiras (em reais)