Paulinho no Palmeiras: entenda lesão que causou cirurgia e previsão de retorno aos gramados

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, está próximo de acertar sua ida para o Palmeiras. O jogador de 24 anos já está em São Paulo e deve assinar com o clube em breve. Paulinho, no entanto, chegará ao clube em um momento de recuperação.

Ele fez uma cirurgia no início de dezembro para tratamento de fratura por estresse na tíbia da perna direita. Depois da derrota na final da Libertadores, o jogador revelou que começou a sentir dores na perna direita em março, após uma pancada, e que, desde julho, passou a jogar à base de injeções por causa das dores fortes.

O Lance! conversou com um médico e um preparador físico e explica qual a gravidade da lesão, projeção para retorno do atleta e capacidade de recuperação nesse tipo de caso.

Gabriel Pecchia, ortopedista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica que esse tipo de lesão acontece com frequência, principalmente, em atletas de alto nível como Paulinho:

- Ela é uma fratura que não acontece com um único trauma, como as tradicionais, geralmente são microtraumas que, com a própria atividade física de impacto, vai causando novos microtraumas e assim produzem essas fraturas, que são incompletas.

Ainda de acordo com o ortopedista, a grande maioria dos casos é resolvida sem a necessidade de cirurgias, apenas afastando a pessoa do esporte e fazendo tratamento medicamentoso. Porém, no caso de Paulinho, a necessidade da presença dele em jogos importantes para o Atlético-MG não permitiu seu afastamento.

- Como o calendário do futebol brasileiro é muito congestionado, com jogo atrás jogo, e com o Atlético em uma série de competições importantes e decisões, o atleta acaba sendo submetido a um tratamento não invasivo, mais paliativo, apenas numa perspectiva de jogar, recuperar e jogar de novo porque ele era uma peça fundamental pro time. Com o contato físico dos jogos, as sobrecargas, ao longo do tempo o quadro vai se agravando - analisa Mateus Xavier, preparador físico, coordenador Clube Desportivo Olivais e Moscavide, de Portugal, e fundador da MX Performance.

Paulinho durante a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF (via AP)

Previsão de volta aos gramados

Mas, agora, com a cirurgia realizada com sucesso, o prognóstico para recuperação é positivo, segundo Pecchia.

- Esse tipo de cirurgia tem ótimo prognóstico, a incidência de bom resultado é altíssima, ele deve voltar sem problemas ao mesmo nível. Claro que varia um pouquinho de acordo com o tipo de fratura, o local do osso, mas a gente fala de retorno ao futebol, em média, em três meses. Não é uma lesão que incapacita, que muda o nível do atleta - explica o ortopedista do Hospital Oswaldo Cruz.

Para Mateus Xavier, que chegou a jogar com Paulinho nas categorias de base do Vasco, o atacante deve conseguir se recuperar com facilidade por seu histórico positivo de poucas lesões, porte físico e mentalidade.

- Paulinho é um jogador que tem bom histórico; tem a tendência, por ser um jogador forte e jovem, a se recuperar antes do prazo determinado. O processo todo, após a cirurgia, conta com fisioterapia, fortalecimento, trabalho de potência, retorno com bola, integração com a equipe. Tudo feito passo a passo. É necessário ver como o atleta vai responder fisiologicamente a tudo isso, mas, pelo profissionalismo dele; pelo suporte do Palmeiras, que tem uma estrutura de clube europeu, e pelo mindset do Paulinho, acredito que ele superar as expectativas - concluiu.

Se a recuperação seguir o melhor prazo possível, o atacante perderia o Paulistão, mas poderia fazer sua estreia pelo Alviverde já no início do Brasileirão.

As conversas entre Paulinho e Palmeiras ganharam força nos últimos dias e, segundo a apuração do Lance! devem culminar num acordo para o pagamento de 18 milhões de euros (cera de R$ 115 milhões) fixos, além da ida de Gabriel Menino e Patrick, volante do sub-20, para o Galo. Vale destacar que o Alviverde ainda manterá um percentual de ambos os atletas.