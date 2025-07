The Women’s Cup: o que é, participantes, ingressos e onde assistir

O torneio amistoso The Women's Cup tem início nesta sexta-feira (19) e segue até a próxima quarta-feira, 24 de julho. O palco do evento será a Arena Barueri, em Barueri (SP), casa do time feminino do Palmeiras.

Quatro clubes participam do torneio: Palmeiras, São Paulo, Racing Louisville (EUA) e Pachuca (MEX). Será a primeira vez que o torneio ocorre no Brasil. Antes, foi realizada em Louisville-EUA (2021, 2022), Madrid-ESP (2023), Cali-COL (2024) e Kansas City-EUA (2024).

Para a atacante palmeirense Greicy, trata-se de uma oportunidade para evoluir ainda mais modelo de jogo.

— Estes torneios, nesse momento de pausa no calendário oficial, são importantes para que a gente siga trabalhando e aperfeiçoando nosso estilo de jogo, e para que possamos manter o ritmo, o que é muito importante pensando num segundo semestre decisivo — reflete a jogadora.

O que é a The Women’s Cup?

A The Women’s Cup é a principal plataforma global de futebol feminino. Criada em 2021, nos Estados Unidos, a competição reúne clubes de destaque em torneios amistosos de alto nível. Desde então, já participaram 20 equipes, como Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, AC Milan, Atlético de Madrid, River Plate e Club América.

O Palmeiras é o único clube brasileiro que já disputou o torneio, em 2024, quando foi vice-campeão após perder a final para a Juventus.

Ingressos

As entradas para a competição já estão à venda no site womenscup.soudaliga.com.br e custam a partir de R$ 30.

O acesso da torcida será feito pelo setor C1, portão 15, por reconhecimento facial.

Palmeiras como anfitrião

Em cada edição, a TWC tem um co-host local. Em 2025, o Palmeiras será o anfitrião brasileiro. O clube organizou o lançamento oficial na Sala de Troféus do Allianz Parque, com a presença da presidente Leila Pereira, que destacou a realização na Arena Barueri.

— Tenho a responsabilidade de dar visibilidade e melhorar a cada dia o futebol feminino aqui no Brasil. Vamos continuar investindo e prestigiando o futebol feminino. Que a Arena Barueri, que vai receber a The Women’s Cup, seja a casa do futebol feminino — disse a presidente.

Clubes participantes da The Women’s Cup 2025

SE Palmeiras (Brasil) São Paulo FC (Brasil) Racing Louisville FC (Estados Unidos) Club de Fútbol Pachuca (México)

Tabela de jogos – The Women’s Cup 2025

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

19 de julho – Semifinal 1

São Paulo FC x Racing Louisville (EUA) – 17h (horário local)

– Semifinal 1 São Paulo FC x Racing Louisville (EUA) – 17h (horário local) 20 de julho – Semifinal 2

SE Palmeiras x Pachuca (MEX) – 17h (horário local)

– Semifinal 2 SE Palmeiras x Pachuca (MEX) – 17h (horário local) 24 de julho – Disputa do 3º lugar

Perdedor Semi 1 x Perdedor Semi 2 – 17h (horário local)

– Disputa do 3º lugar Perdedor Semi 1 x Perdedor Semi 2 – 17h (horário local) 24 de julho – Final

Vencedor Semi 1 x Vencedor Semi 2 – 20h (horário local)

Onde assistir à The Women’s Cup 2025

Transmissão no Brasil : BandSports, Record News e GOAT

: BandSports, Record News e GOAT Transmissão Internacional: Vizio+

Todos os campeões da The Women’s Cup 🏆

2021 – Racing Louisville

– Racing Louisville 2022 – OL Reign

– OL Reign 2023 – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid 2024 – Gotham NY/NJ

– Gotham NY/NJ 2024 – Juventus

– Juventus 🏆 2024 – Kansas Current

Melhores jogadoras de cada edição ⭐