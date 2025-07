Palmeiras barra investida do Santos por defensor e mantém planejamento na janela

O Palmeiras não pretende liberar Mayke antes do término do contrato e já trabalha, nos bastidores, por uma extensão do vínculo com o lateral-direito, que terminaria em dezembro deste ano. Com baixa minutagem na atual temporada, o jogador despertou o interesse de algumas equipes do futebol brasileiro, especialmente o Santos, que deseja contar com o reforço para a sequência da temporada.

De acordo com apuração da reportagem, Mayke tem o Palmeiras como prioridade, e a relação com o elenco, além do técnico Abel Ferreira, é considerada fundamental para sua escolha. O atleta, no entanto, busca maiores oportunidades, além de uma definição sobre sua função em campo — seja como lateral-direito ou atuando de forma mais avançada, como ala.

Assim como em outras oportunidades, a tendência é que o Palmeiras ofereça um ano adicional no processo de renovação, estendendo o vínculo de Mayke até o fim de 2026. Atualmente, o lateral disputa posição na linha defensiva com Marcos Rocha e Giay, considerado titular, além de Allan e Felipe Anderson, que também podem atuar pela ala direita.

Vale lembrar que Mayke está na reta final de contrato e já pode assinar um pré-acordo com qualquer equipe, seja do futebol brasileiro ou do exterior. No Palmeiras desde 2017, o lateral se consolidou como um dos líderes do elenco. Ao todo, ele conquistou 12 títulos com a camisa alviverde, incluindo duas Libertadores, e soma oito gols e 25 assistências em 313 partidas disputadas.

As lesões sofridas nas últimas temporadas, principalmente de origem muscular, atrapalharam a manutenção de Mayke entre os titulares. Em 2024, o jogador disputou apenas 40 partidas, a maioria delas saindo do banco de reservas, e viu Giay assumir a titularidade da posição após o Campeonato Paulista.

Mayke, lateral do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

E como o Santos lida com a situação?

O Santos segue interessado na contratação do lateral. No entanto, o presidente Marcelo Teixeira evitou citar nomes e se esquivou ao falar sobre o desejo de contratar o jogador do rival alviverde, embora tenha deixado claro que a diretoria segue aberta a novas negociações.

O Peixe mantém uma busca intensa pela contratação, apesar do alto custo salarial do atleta, e reconhece a necessidade de um jogador que chegue para ser o “titular absoluto” na posição. Alexandre Mattos, executivo de futebol do clube, é um dos trunfos do Alvinegro nessa negociação.

— A janela abriu agora, é muito cedo. Falei com vocês já… alguns dizem: ‘podemos desanimar, vamos com essa equipe até o final?’ Não, é muito cedo ainda. Essa janela vai até agosto, setembro. Muita coisa acontecerá até esse período, tanto entradas como saídas. Clubes estão em negociações, clubes europeus estão avaliando, estarão vindo com outras propostas em momentos diferentes. Então, tudo no devido tempo para a gente não precipitar nada e não criar expectativas. O mais importante é que o Santos acompanha o mercado, tem os seus profissionais atuando bem e temos uma equipe que exige uma reformulação, tanto dos atuais atletas que estão atuando como daqueles que poderão chegar. O Santos está no mercado acompanhando esse processo — disse Teixeira durante audiência pública na Vila Belmiro.

Vale destacar que a lateral-direita tem sido um dos grandes problemas do clube nos últimos anos. Em 2023, ano do rebaixamento, apesar de contar com Júnior Caiçara e Gabriel Inocêncio no elenco, Lucas Braga terminou a temporada improvisado na função.