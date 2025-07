Ciente do interesse europeu em Piquerez, o Palmeiras iniciou conversas nos bastidores para estender o contrato do lateral uruguaio, atualmente válido até dezembro de 2026. O clube considera o jogador uma peça-chave no elenco e busca evitar que as tratativas se arrastem até o último ano de vínculo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras dificulta venda de Richard Ríos e tem Mundial como aliado

De acordo com apuração da reportagem, Piquerez recebeu sondagens de algumas equipes da Europa durante o Mundial de Clubes, entre elas da Juventus. O jogador possui cidadania italiana, o que facilita a negociação e abre vaga para novos estrangeiros, algo visto com bons olhos pela diretoria da equipe de Turim.

Já o Palmeiras não pretende perder novos nomes após as saídas de Naves e Matheus para o futebol português e promete fazer jogo duro em eventuais negociações. O clube entende que não há necessidade de fazer caixa no momento, após as vendas realizadas no início do ano — incluindo a saída de Vitor Reis para o Manchester City, por 37 milhões de euros fixos.

continua após a publicidade

Além disso, o Verdão faturou pouco mais de R$ 200 milhões em premiações com a participação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O valor não estava incluído no planejamento esportivo da temporada, o que amplia o poder de compra da instituição.

Piquerez em partida do Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Piquerez é peça fundamental no elenco do Palmeiras

No Palmeiras desde 2021, Piquerez se consolidou como titular absoluto e foi um dos destaques da equipe no Mundial. Suspenso, o lateral-esquerdo não esteve à disposição do técnico Abel Ferreira no duelo contra o Chelsea, válido pelas quartas de final.

continua após a publicidade

Na ocasião, a comissão técnica optou por manter o esquema tático e promoveu a entrada do jovem Vanderlan no time titular. Em campo, o Verdão foi derrotado por 2 a 1 e se despediu da competição.

Ao todo, Piquerez soma 194 partidas oficiais com a camisa alviverde, com 16 gols marcados e 16 assistências distribuídas. Na atual temporada, são 29 jogos e seis participações diretas em gols.