Ingressos de Palmeiras x Mirassol estão à venda: veja preços e onde comprar

O Palmeiras iniciou no último sábado a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro, que será disputada no Allianz Parque. O duelo marca o primeiro compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

+ Palmeiras dificulta venda de Richard Ríos e tem Mundial como aliado

Os torcedores que quiserem garantir entradas para o confronto podem acessar o site site www.ingressospalmeiras.com.br.

Confira o preço dos ingressos para Palmeiras x Mirassol

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$80,00 [inteira] e R$40,00 [meia-entrada] Central Leste: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada] Superior Sul: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada] Superior Leste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada] Superior Oeste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]

Palmeiras retorna ao Brasil após o Mundial

Derrotado nas quartas de final do Mundial de Clubes pelo Chelsea, por 2 a 1, o Palmeiras retorna ao Brasil com a missão de encurtar a distância para o líder Flamengo e seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a quinta colocação na tabela, com um jogo a menos em relação ao rival carioca, que soma 27 pontos. Bahia, Red Bull Bragantino e Cruzeiro aparecem à frente do Verdão, mas todos com duas partidas a mais disputadas.

continua após a publicidade

Palmeiras recebe o Mirassol na próxima quarta-feira (16), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Como chegar ao Allianz Parque

O Allianz Parque está localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, no bairro da Água Branca, em São Paulo. Existem várias opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a Palmeiras-Barra Funda (Linha 3 - Vermelha), que fica a aproximadamente 15 minutos a pé do estádio. Essa é uma das opções mais rápidas e práticas.

continua após a publicidade

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região do estádio, principalmente pela Avenida Francisco Matarazzo e pela Rua Palestra Itália (antiga Rua Turiassu). As linhas que passam pela estação Palmeiras-Barra Funda também facilitam o acesso.

Carro

Para quem prefere ir de carro, há estacionamentos próximos ao estádio, com acesso principal pela Avenida Francisco Matarazzo e pela Rua Padre Antônio Tomás. Contudo, o trânsito nos dias de eventos costuma ser intenso, então é recomendável chegar com antecedência.