Palmeiras tem interesse em Vitor Roque, mas negociação esbarra em empecilho

O Palmeiras segue atento no mercado para fortalecer o elenco para a próxima temporada. Desta vez, o alvo é o atacante Vitor Roque, do Betis, que pertence ao Barcelona. O Verdão já entrou em contato com os empresários do jogador de 19 anos.

A informação foi noticiada pela "TNT" e confirmada pelo Lance!. Disposto a fazer esforços para a contratação do atleta, o Palmeiras recebeu a resposta de que o Barcelona só aceita negociar o jogador após o fim da temporada europeia, que se encerra na metade do ano. O prazo ainda permitiria que Vitor Roque disputasse o Super Mundial de Clubes, em junho.

Revelado no Cruzeiro, com boa passagem pelo Athletico Paranaense, o atacante se transferiu ao Barcelona em 2024. Sem chances no clube catalão, na época treinado por Xavi, Vitor Roque foi emprestado ao Bétis na atual temporada.

Pelo novo clube, o atacante de 19 anos disputou 22 partidas e marcou seis gols. O contrato de empréstimo de Vitor Roque com o Bétis vai até a metade deste ano, enquanto o vínculo com o Barcelona tem duração até 2031.

Vitor Roque atualmente defende o Betis (Foto: Reprodução/Instagram)

Palmeiras no Mercado

O Verdão já anunciou a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres, vindo do Orlando City. Além disso, tem negociações avançadas para contar com Paulinho, também atacante, que pertence ao Atlético-MG.

Ao todo, o Palmeiras deve gastar R$ 145 milhões nas duas transações, sendo R$ 35 milhões pelo uruguaio e R$ 114 milhões pelo Paulinho, em negociação que também pode envolver a ida de dois jogadores do Verdão para o Galo, o meia Gabriel Menino e o volante Patrick, da equipe sub-20.

O Palmeiras aposta na contratação de jogadores renomados para a próxima temporada. Além dos que já foram negociados, o Verdão tem interesse na aquisição do meia Andreas Pereira, que atualmente joga no Fulham, da Inglaterra.

