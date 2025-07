Palmeiras barra investidas por Ríos e define termos para negociação

O Palmeiras sabe que Richard Ríos voltou valorizado após a disputa do Mundial de Clubes, mas mantém postura firme e já definiu o valor para negociar o colombiano em definitivo: 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 190 milhões).

Nos últimos dias, o clube recebeu sondagens de Roma, Inter de Milão, Porto, Benfica e também do Zenit, da Rússia, que intensificou as tratativas recentemente. Ainda assim, o Verdão não tem pressa para negociar seus jogadores, principalmente após ter faturado pouco mais de R$ 200 milhões em premiações na competição continental.

Nas últimas horas, a diretoria alviverde recusou uma proposta da Roma avaliada em 25 milhões de euros fixos e 3 milhões de euros em variáveis por não atingir os requisitos solicitados.

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o jogador tem interesse em dar um novo passo na carreira e se transferir para o futebol europeu, mas o Palmeiras não tem necessidade de fazer caixa e negociaria novas saídas apenas dentro dos moldes definidos pelo clube.

Richard Ríos possui contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028, com multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 650 milhões) para clubes do exterior. O Verdão possui 70% dos direitos economicos. O restante, pertence ao Guarani (13,34%), Flamengo (6,66%), e ao jogador e seu estafe (10%).

Richard Ríos, jogador do Palmeiras, durante partida contra Porto, válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes (Foto: Nicolo Campo/Alamy Live News)

Ríos mira Copa do Mundo e tem preferência na Europa

Richard Ríos tem a Copa do Mundo de 2026 como prioridade e planeja um movimento certeiro para a última temporada antes da competição. Com isso, o jogador não vê com bons olhos uma transferência para mercados secundários, como o russo, e prioriza uma ida para o futebol italiano.

Equipes do futebol inglês e espanhol também demonstraram interesse no meio-campista, que ainda analisa as propostas para decidir seu futuro. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, mantém postura firme e só negociaria o atleta por 30 milhões de euros.

Sem pressão financeira, o Palmeiras não tem necessidade de vender jogadores nesta janela para atingir metas traçadas no início do ano. A receita gerada no Mundial de Clubes, inclusive, não está incluída no desempenho esportivo previsto para 2025, o que dá ainda mais poder de barganha à diretoria.